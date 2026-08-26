'Zieke Verstappen was net wat minder scherp dan normaal in Zandvoort' | GPFans Raceteam
'Zieke Verstappen was net wat minder scherp dan normaal in Zandvoort' | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort eindigde voor Max Verstappen al in de eerste ronde. In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher de crash van de viervoudig wereldkampioen.
In de eerste ronde van de race raakte Verstappen de vochtige witte lijn bij het uitkomen van de laatste kombocht, waardoor zijn achterkant uitbrak en de Red Bull Racing-coureur hard linksaf de muur inschoot. Kissing noemt het 'niet het einde dat de Dutch GP verdiend had'. "Nee, het is zeker jammer, maar uiteindelijk hoort het ook bij de Formule 1", aldus Bolscher. "Voor de coureurs en voor Max is het onderaan de streep 'gewoon' een van de 22 weekenden. Het is gewoon inpakken, wegwezen en door naar de volgende. Maar voor die honderduizenden fans op het circuit die Max graag in actie willen zien, is dit natuurlijk ontzettend jammer. Helaas hoort het bij de sport."
Crash Verstappen in Zandvoort
Kissing stipt aan dat als de koning de prijs uit komt reiken en er vijf straaljagers over het circuit vliegen, mensen toch op meer hadden gehoopt: "Klopt", vervolgt Bolscher. "Maar Max was ook echt ziek dit weekend. Het klopte allemaal niet. De performance van Red Bull was ook niet goed en Max maakte een zeldzaam foutje door de witte lijn te raken op een vochtige baan. Daardoor brak zijn achterkant uit en vloog hij akelig hard linksaf die muur in. Het was goed om te zien dat hij direct uitstapte. De crash gebeurde vlakbij waar het mediacentre zit in Zandvoort. Dus ik liep naar buiten en drie minuten later kwam Max al voorbij."
Scherpte ontbrak bij zieke Verstappen
Op de vraag of Verstappen dit weekend net iets minder scherp was dan normaal, antwoordt Bolscher: "Daar leek het wel op. Bij de start was hij ook aan het worstelen. Het was niet de Verstappen die we kennen, en dat is niet zo gek als je ziek bent. Hij vertelde op zaterdag al dat dit niet bij zou dragen aan zijn performance. Hij voelde zich op donderdag meteen al beroerd. Je hebt koorts, je bent minder scherp, je slaapt slecht. Dan ben je gewoon niet fit, en dat helpt natuurlijk niet."
Bekijk de volledige podcast hieronder.
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