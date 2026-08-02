Titelhoop levend voor McLaren: "Verstappen lag ook bijna honderd punten achter"

Volgens technische Formule 1-expert Vincent Bruins is het nog te vroeg om te zeggen of McLaren definitief terug is in de strijd om de wereldtitel, maar een comeback van het team uit Woking is zeker niet uitgesloten. De situatie wordt besproken in GPFans Raceteam.

Regerend wereldkampioen Lando Norris kijkt tijdens de huidige zomerstop tegen een flinke achterstand aan. De Britse coureur bezet momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap met 128 punten, exact 91 punten achter kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli van Mercedes. McLaren introduceerde in Boedapest echter een uitgebreid updatepakket voor de MCL40, waaronder een herziene vloer, wat direct resulteerde in een zege voor de kopman.

Artikel gaat verder onder video

Ontwikkeling blijft cruciaal

Bruins stelt na de vraag van presentator Remy Ramjiawan of McLaren helemaal terug is in de titelstrijd dat het nog alle kanten op kan, mits de Britse renstal de auto blijft verbeteren. "Definitief terug in de titelstrijd, dat durf ik niet zo meteen te zeggen", trapt de analist de verwachtingen enigszins op de rem. "Maar laten we wel stellen, Verstappen liep de titel vorig jaar mis op twee puntjes. En na Hongarije lag hij bijna honderd punten achter. Dus als McLaren vooruitgang blijft boeken met de ontwikkeling van de MCL40, het kan", aldus Bruins.

Extra race

Met nog twaalf races te gaan op de kalender, waaronder de seizoensafsluiter in Abu Dhabi, is er nog voldoende ruimte om het gat naar Antonelli te dichten. Bruins sluit een verrassing in de slotfase van het seizoen dan ook niet uit. "Ik sluit het niet uit dat McLaren er aan het eind van het jaar gewoon bij zit. Niemand zag het aankomen dat Verstappen vorig jaar om de titel kon vechten, dus het zou me niet verbazen als Norris ineens in Abu Dhabi of Imola om de titel strijdt", voorspelt hij. "En het goede nieuws voor McLaren is ook, we hebben met Maleisië of Bahrein, hoe je het ook wil zien, een extra race erbij. Dus een extra race om weer even punten goed te maken", besluit Bruins.

Gerelateerd