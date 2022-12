Brian Van Hinthum

Zondag 4 december 2022 09:58 - Laatste update: 11:59

De winterstopis in volle gang en dus is het even op een houtje bijten als het gaat om het volgen van de Formule 1. Echte racefanaten hoeven natuurlijk ook in de winterstop niet te kort te komen als het gaat om de gewenste hoeveel snelheid, sensatie en ronkende motoren en dus zetten we een aantal van de mooiste autosportfilms en -documentaires op een rijtje.

Hoewel natuurlijk het WK voetbal in volle gang is, valt er op Formule 1-gebied weinig te beleven. Toch is het allemaal ook zonder de koningsklasse prima doorkomen als je even goed zoekt. Wat dat betreft valt er ook voor de racefanaten genoeg te bekijken en dus hebben we een shortlist opgesteld met de beste en meest interessante films en documentaires.

Rush (2013)

De film 'Rush' uit 2013 geeft een mooie weergave van het intense gevecht tussen tegenpolen James Hunt en Niki Lauda uit de jaren zeventig. De speelfilm met Chris Hemsworth en Daniel Brühl in de hoofdrollen gaat dieper in op het duel tussen het tweetal, dat uiteindelijk resulteert in een allesbeslissende climax. De film die met een mooie 8,1 bekroond wordt op IMDb en een 3,77 op MovieMeter is eigenlijk een must-see voor elke racefanaat en ongetwijfeld een goede optie om een keer te bekijken bij gebrek aan actie op de baan.

Senna (2010)

Misschien wel één van de meest bekende films over de Formule 1 is de in 2010 uitgebrachte documentaire 'Senna', die het leven en de roemruchte carrière van de legendarische Ayrton Senna in beeld brengt. Senna brengt het hele verhaal van de Braziliaan van debuut tot aan zijn tragische dood in Imola in beeld en is eigenlijk net als bovenstaande film een documentaire die elke race-fan wel minimaal één keer in zijn leven gezien moet hebben. De door Asif Kapadia gemaakte documentaire wordt ook rijkelijk beloond op IMDb met een 8,5 en met een 3.81 op MovieMeter.

1: Life on the Limit (2013)

Zoals we allemaal weten is de Formule 1 in de geschiedenis één van de meest gevaarlijke sporten aller tijden gebleken. Daar waar de auto's anno 2022 als zeer veilig worden omschreven, was dat in het verleden wel totaal anders. '1: Life on the Limit' vertelt het verhaal over de coureurs die in de gevaarlijkste periode van de koningsklasse wekelijks hun leven waagde in de Formule 1-bolides. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de mannen die opstonden om de sport voor altijd te veranderen. Bekroond met een 7,9 op IMDb en een 3,58 op MovieMeter ook een absolute aanrader.

Le Mans '66 (2019)

Deze speelfilm geproduceerd door Michael Mann, waarbij Hollywood-sterren Christian Bale en Matt Damon schitteren in hun rollen, gaat in op de wedloop tussen grootmachten Ford en Ferrari uit de jaren zestig. Het vertelt het verhaal van het bouwen van een revolutionaire racewagen aan de hand van nieuwe techniek uit die tijd om de concurrentie te verslaan. Met een mooie 8,1 op IMDb en een 3,72 op MovieMeter ook absoluut de moeite waard om eens te kijken.

Grand Prix (1966)

Dan eentje uit de oude doos. De speelfilm 'Grand Prix' is een heuse autosportfilm-klassieker en mocht je door de inmiddels wat verouderde filmtechnieken heenkijken een zekere aanrader om eens de kans te geven. De film gaat in op het seizoen van 1966, waarin namen als Juan Manuel Fangio, Graham Hill, Jackie Stewart en Jim Clark een belangrijke rol speelden. Het stuk werd bekroond met drie Oscars en noteert een 7,2 op IMDb en een 3,37 op MovieMeter.

Max Verstappen: Whatever it Takes (2020)

Dan ten slotte nog een optie voor de Max Verstappen-fans. Deze documentaire uit 2020, geproduceerd door Ziggo, biedt een uniek inkijkje in het leven van de man die inmiddels als wereldkampioen door het leven gaat in de Formule 1. Inmiddels wordt er door Viaplay gewerkt aan een nieuwe documentaire over het leven van de Limburger, maar deze reeks van Ziggo is ook zeker de moeite waard.