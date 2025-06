Verstappen.com Racing won afgelopen weekend de CrowdStrike 24 Hours of Spa in de Gold Cup-klasse. Harry King en Max Verstappen-protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen gingen met hun Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo urenlang de strijd aan met een McLaren-team. Lulham is bijna sprakeloos na zijn eerste zege in een 24-uurswedstrijd.

Het eigen team van Max Verstappen debuteerde dit jaar in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS en daar was de 24 Hours of Spa, de belangrijkste GT3-race, de derde ronde van het seizoen van. King, Lulham en Vermeulen doen mee in de Gold Cup, één niveau onder de hoogste Pro-klasse. In de GT World Challenge zijn de klasses verdeeld op basis van hoe ervaren en hoe snel de rijderscombinaties zijn. Het trio in de Aston Martin werd negende algemeen en eerste in de Gold Cup. Naast Vermeulen stonden er nog drie Nederlanders op het podium, want Mex Jansen werd derde in de Silver Cup, Daan Pijl werd tweede in de Bronze Cup en Nicky Catsburg werd derde in de Pro-Am Cup.

Verstappen.com-Aston Martin verslaat Garage 59-McLaren

King, Lulham en Vermeulen vochten vooral met Garage 59-coureurs Dean Macdonald, Louis Prette, Frederik Schandorff en Adam Smalley, en het was stuivertje wisselen tussen de door Red Bull gesteunde Aston Martin en de Gulf-kleurige McLaren. In de slotfase werd Vermeulen opgehouden door twee Ferrari's die ieder een lekke band hadden opgelopen, waardoor Macdonald de Gold Cup-leiding af kon pakken. De Schot liep echter met nog 8 minuten te gaan zelf een klapband op, terwijl Vermeulen 1 à 2 seconden achter hem zat.

Max Verstappen kon op tv zien hoe King, Lulham en Vermeulen zo de Gold Cup-zege konden binnenslepen voor zijn team. De viervoudig wereldkampioen was zelf een vroege uitvaller in de Grand Prix van Oostenrijk.

© Vincent Bruins | Vermeulen - hier op de grid - nam de eerste stint op zich evenals de stint voor de finish

Lulham kan het niet geloven

"Nee, absoluut niet", antwoordde Lulham bij AUTOSPORT.nl op de vraag of hij een jaar geleden had kunnen dromen van een overwinning in de 24 Hours of Spa. "Ik kan het zelfs nu nog niet geloven. Dat dit team mij heeft uitgekozen en mij als familie heeft omarmd, en om dan zo'n resultaat te halen in mijn debuut… Ik had dit echt niet verwacht." Hij heeft een uitgebreide winter achter de rug om zich voor te bereiden op de GT World Challenge en deze race. "Ik heb heel veel persoonlijke hulp gekregen van Max [Verstappen], zowel op de baan als op mentaal vlak. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om me hierop voor te bereiden en een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten."

© SRO/JEP

