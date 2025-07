Chris Lulham en Thierry Vermeulen kwamen afgelopen weekend op Misano World Circuit Marco Simoncelli in actie tijdens de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. De protegés van Max Verstappen sleepten een overwinning in hun klasse binnen op de zondag, nadat ze op de zaterdag waren uitgeschakeld.

Het duo in de door Red Bull en Verstappen.com gesteunde Emil Frey Racing-Ferrari mocht Race 1 vanaf de vierde plek aanvangen, maar hun wedstrijd zou niet langer dan zes bochten duren. Lulham werd op het wiel geraakt door rivaal Jens Klingmann in de Al Manar by WRT-BMW en moest de auto met onder andere een gebroken ophanging aan de kant zetten. Vermeulen kwalificeerde zich als zesde voor Race 2, maar werd door het recordveld opgeslokt en zakte buiten de top tien. Langzaam maar zeker kwam hij weer naar voren en Lulham boekte dezelfde progressie na de pitstop. De jonge Brit haalde in de slotfase de Saintéloc-Audi van Paul Evrard en Gilles Magnus in voor de zevende positie algemeen, maar nog belangrijker voor de zege in de Gold Cup. Lulham en Vermeulen gaan, ondanks de uitvalbeurt in Race 1, nog steeds aan de leiding van de Gold Cup-puntenstand met nog twee Sprint Cup-weekenden te gaan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bizarre crash in GT World Challenge: Lamborghini gaat in vlammen op na enorme klap

Vermeulen baalt van start

"Ja, de start viel tegen. Dat gooide een beetje roet in het eten voor de rest van de race", begon Vermeulen tegenover de aanwezige media in Rimini. "Het lijkt erop dat we het dit weekend lastig hadden met het vermogen in de lagere toeren. Dat maakt je heel kwetsbaar bij de start. We gaan het evalueren en kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen. Mijn dank gaat uit naar het team die de auto moesten repareren [na Race 1]. Ze moesten er de hele nacht voor opblijven, dus deze overwinning is voor hen."

© SRO/JEP

OOK INTERESSANT: Marko blijft kalm onder geruchten: "Verstappen blijft gewoon bij Red Bull"

Lulham met inhaalactie voor overwinning

"Ik moest er hard voor werken om voorbij de Audi te komen", voegde Lulham toe. "Hij maakte een aantal kleine foutjes, dus ik wist dat ik vlak achter hem moest blijven en moest toeslaan op het moment dat hij weer de fout in ging. Hij had wat onderstuur in bocht zes wat mij de kans gaf om een inhaalpoging te doen. Hij hield het ook netjes. Zodra ik er voorbij was, hoefde ik niet meer achterom te kijken. Ik had de snelheid om weg te rijden en veilig de finish te bereiken."

Gerelateerd