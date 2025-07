Het is een weekend zonder F1, maar in andere raceklassen werd er volop geracet. Bij races horen ook vaak crashes, soms vrij heftige. Zo ook op deze zondag in Italië.

De crash gebeurde tijdens de tweede race van de GT World Challenge Europe Sprint Cup op Misano World Circuit Marco Simoncelli. Georgi Donchev in de No. 01 Lamborghini van GRT Grasser Racing Team werd tijdens deze race geraakt door Darren Leung in de No. 991 BMW van Paradine Competition. Het incident leverde een enorm lange rode vlag op.

Bijna nog meer schade

Vlak na de crash gaat de auto meteen in vlammen op. Donchev probeert vanwege de vlammenzee meteen uit te stappen, maar moet hier in eerste instantie nog mee wachten omdat er meerdere auto's proberen de auto - die op de baan staat - te omzeilen. De auto die in vuur en vlam staat wordt bijvoorbeeld nog geraakt door Gabriel Rindone in de No. 80 Porsche van Lionspeed GP. Uiteindelijk zou Donchev vrij snel uit de auto kunnen stappen om zichzelf in veiligheid te brengen.

𝐑𝐎𝐃𝐄 𝐕𝐋𝐀𝐆! Wat een verschrikkelijke crash in de GT World Challenge... 😱

Georgi Donchev stapt gelukkig meteen uit en is ok! ❤️#ZiggoSport #GTWorldEurope #GTMisano pic.twitter.com/S3HTjKa0Md — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) July 20, 2025

