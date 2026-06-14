Verstappen stipt hoge bandenslijtage aan: "Gaat echt pittig worden"
Verstappen stipt hoge bandenslijtage aan: "Gaat echt pittig worden"
Max Verstappen houdt in de warme omstandigheden in Barcelona rekening met een wedstrijdje bandenbeheer. De afgelopen dagen lag de baantemperatuur al de hele tijd rond de 50 graden Celsius en dat zal om 15:00 uur, tijdens de start van de race, waarschijnlijk niet anders zijn.
Voor Red Bull Racing is het weekend in Barcelona een graadmeter om te bepalen waar het team momenteel precies staat. Laurent Mekies liet zaterdag al weten daarover niet geheel ontevreden te zijn. De coureurs misten echter nog wel het juiste gevoel met de RB22, al ziet Mekies dat het team langzaam maar zeker de achterstand op Mercedes begint te dichten.
Verstappen verwacht pittige middag
Voor Verstappen zit er een start vanaf P5 in, hoewel de Nederlander tijdens de kwalificatie op weg leek naar P3. Toch zorgde een mindere derde sector voor wat tijdverlies. Teamgenoot Isack Hadjar staat daar één plekje achter en zal starten vanaf P6. Verstappen legt op de Drivers Parade uit dat hij een interessante middag verwacht: "Het gaat echt pittig worden, voor iedereen. Het is heel erg warm en daardoor gaat de degradatie flink omhoog. Ik denk dat je wat interessante strategieën gaat zien tussen de verschillende auto's. Ik hoop dat wij vooral de banden goed kunnen houden of tenminste in dat gevecht zijn, maar de tijd zal het uitwijzen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'
- Gisteren 17:59
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Red Bull en McLaren krijgen steun van derde team voor FIA-protest: "Voel me niet prettig bij deze rotzooi"
Troef Verstappen maakt hem grote kanshebber voor overwinning GP Barcelona-Catalonië
Piastri snoeihard richting FIA na straffen-saga Monaco: "Complete puinhoop"
'Ferrari breidt revolutionair motorconcept uit, introduceert in Oostenrijk eerste ADUO-upgrade'
Net binnen
LIVE | Grand Prix van Barcelona: om 15:00 uur begint de race
- 29 minuten geleden
Wolff grijpt nog vóór start in Barcelona in en komt met teamorders voor Antonelli en Russell
- 16 minuten geleden
De definitieve startopstelling voor de GP van Barcelona-Catalonië na FIA-straf
- 44 minuten geleden
Verstappen stipt hoge bandenslijtage aan: "Gaat echt pittig worden"
- 52 minuten geleden
Wolff vreest voor Ferrari: "Wij kunnen ons geen groot upgradepakket veroorloven"
- 1 uur geleden
Verstappen waagt zich niet aan opstelling voor Oranje: "Dat laat ik fijn aan Ronald over"
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni