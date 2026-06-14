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Max Verstappen, Japanese Grand Prix, 2026, generic

Verstappen stipt hoge bandenslijtage aan: "Gaat echt pittig worden"

Max Verstappen, Japanese Grand Prix, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Verstappen stipt hoge bandenslijtage aan: "Gaat echt pittig worden"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen houdt in de warme omstandigheden in Barcelona rekening met een wedstrijdje bandenbeheer. De afgelopen dagen lag de baantemperatuur al de hele tijd rond de 50 graden Celsius en dat zal om 15:00 uur, tijdens de start van de race, waarschijnlijk niet anders zijn.

Voor Red Bull Racing is het weekend in Barcelona een graadmeter om te bepalen waar het team momenteel precies staat. Laurent Mekies liet zaterdag al weten daarover niet geheel ontevreden te zijn. De coureurs misten echter nog wel het juiste gevoel met de RB22, al ziet Mekies dat het team langzaam maar zeker de achterstand op Mercedes begint te dichten.

Verstappen verwacht pittige middag

Voor Verstappen zit er een start vanaf P5 in, hoewel de Nederlander tijdens de kwalificatie op weg leek naar P3. Toch zorgde een mindere derde sector voor wat tijdverlies. Teamgenoot Isack Hadjar staat daar één plekje achter en zal starten vanaf P6. Verstappen legt op de Drivers Parade uit dat hij een interessante middag verwacht: "Het gaat echt pittig worden, voor iedereen. Het is heel erg warm en daardoor gaat de degradatie flink omhoog. Ik denk dat je wat interessante strategieën gaat zien tussen de verschillende auto's. Ik hoop dat wij vooral de banden goed kunnen houden of tenminste in dat gevecht zijn, maar de tijd zal het uitwijzen."

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