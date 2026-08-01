close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Valentino Rossi at Ducati in 2011

Valentino Rossi helder over Verstappen: "Zou het niet tegen hem op willen nemen"

Valentino Rossi at Ducati in 2011 — Foto: © IMAGO

Valentino Rossi helder over Verstappen: "Zou het niet tegen hem op willen nemen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Valentino Rossi ziet een rechtstreeks gevecht met Max Verstappen als iets wat hij liever uit de weg gaat. De negenvoudig wereldkampioen in de motorsport stelt dat de coureur van Red Bull Racing een geduchte tegenstander is om het tegen op te nemen.

De uitspraken van de voormalig MotoGP-coureur vonden eerder deze zomer plaats tijdens het Goodwood Festival of Speed. Op het landgoed in Engeland verscheen de huidige BMW-fabriekscoureur samen met Norris voor een interview met onder meer Sky Sports F1. In het bewuste fragment deelt de eigenaar van het VR46 Racing Team zijn eerlijke mening over de rijder die de Formule 1 tussen 2021 en 2024 domineerde.

Niet mee willen vechten

Gevraagd naar de meedogenloosheid van de Red Bull-kopman, is het antwoord van de routinier helder. "Ik zou nooit met Max Verstappen willen vechten", aldus Rossi. De plaatser van de video vat de reputatie van de Nederlander vervolgens treffend samen: "De boeman van de autosport." Hoewel de concurrentie nog altijd ontzag heeft voor de reputatie van Verstappen, maakt de coureur momenteel een uiterst moeizaam seizoen door. Vlak na de Grand Prix van Hongarije bezet de voormalig racewinnaar slechts de zesde plaats in het wereldkampioenschap, met een flinke achterstand op klassementsleider Kimi Antonelli. De nieuwe Red Bull-Ford kampt met aerodynamische problemen en versnellingsbakperikelen, waardoor een overwinning dit jaar nog altijd uitblijft. Wel stond de teamgenoot van Isack Hadjar de afgelopen weken in zowel België als Hongarije op het podium.

Nieuwe weg voor Rossi

Terwijl Verstappen worstelt in de koningsklasse, heeft zijn bewonderaar Rossi zijn eigen carrièrepad voor dit jaar uitgestippeld. De autosportliefhebber heeft het FIA World Endurance Championship achter zich gelaten om zich volledig te storten op de GT World Challenge Europe. In dat kampioenschap bestuurt de Italiaan een BMW M4 GT3 EVO, waarbij hij in de Sprint Cup een duo vormt met Max Hesse en tijdens enduranceraces wordt bijgestaan door Dan Harper.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen maakt weer eens indruk met grote F1-kennis: "Nerd Verstappen"

Verstappen maakt weer eens indruk met grote F1-kennis: "Nerd Verstappen"

  • 2 minuten geleden
Jos Verstappen volledig in tranen na zien dochter Victoria in haar bruidsjurk

Jos Verstappen volledig in tranen na zien dochter Victoria in haar bruidsjurk

  • 3 uur geleden
Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant

Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant

  • Vandaag 11:00
Verstappen stelt team van beste coaches samen: 'Mijn vader, Cruijff, Rossi, Federer'

Verstappen stelt team van beste coaches samen: 'Mijn vader, Cruijff, Rossi, Federer'

  • Vandaag 10:01
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije

Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije

  • Gisteren 21:01
  • 11
Benson weet het zeker: 'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes'

Benson weet het zeker: 'Kamp-Verstappen praat nog altijd met Mercedes'

  • 30 juli 2026 18:29
  • 14

Net binnen

16:21
Verstappen maakt weer eens indruk met grote F1-kennis: "Nerd Verstappen"
15:16
Briatore pleit voor sprintraces tijdens elk F1-weekend: "Voor de toeschouwer"
13:03
Jos Verstappen volledig in tranen na zien dochter Victoria in haar bruidsjurk
11:59
Norris verschijnt plotseling met Martin Garrix op podium van Ushuaia op Ibiza
11:00
Tomorrowland ontploft: tienduizenden festivalgangers zingen massaal Verstappen-chant
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

Vandaag 08:01
Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

29 juli 2026 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

28 juli 2026 06:57
Ontdek het op Google Play
x