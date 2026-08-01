Valentino Rossi helder over Verstappen: "Zou het niet tegen hem op willen nemen"
Valentino Rossi helder over Verstappen: "Zou het niet tegen hem op willen nemen"Maak ons je Google-favoriet
Valentino Rossi ziet een rechtstreeks gevecht met Max Verstappen als iets wat hij liever uit de weg gaat. De negenvoudig wereldkampioen in de motorsport stelt dat de coureur van Red Bull Racing een geduchte tegenstander is om het tegen op te nemen.
De uitspraken van de voormalig MotoGP-coureur vonden eerder deze zomer plaats tijdens het Goodwood Festival of Speed. Op het landgoed in Engeland verscheen de huidige BMW-fabriekscoureur samen met Norris voor een interview met onder meer Sky Sports F1. In het bewuste fragment deelt de eigenaar van het VR46 Racing Team zijn eerlijke mening over de rijder die de Formule 1 tussen 2021 en 2024 domineerde.
Niet mee willen vechten
Gevraagd naar de meedogenloosheid van de Red Bull-kopman, is het antwoord van de routinier helder. "Ik zou nooit met Max Verstappen willen vechten", aldus Rossi. De plaatser van de video vat de reputatie van de Nederlander vervolgens treffend samen: "De boeman van de autosport." Hoewel de concurrentie nog altijd ontzag heeft voor de reputatie van Verstappen, maakt de coureur momenteel een uiterst moeizaam seizoen door. Vlak na de Grand Prix van Hongarije bezet de voormalig racewinnaar slechts de zesde plaats in het wereldkampioenschap, met een flinke achterstand op klassementsleider Kimi Antonelli. De nieuwe Red Bull-Ford kampt met aerodynamische problemen en versnellingsbakperikelen, waardoor een overwinning dit jaar nog altijd uitblijft. Wel stond de teamgenoot van Isack Hadjar de afgelopen weken in zowel België als Hongarije op het podium.
Nieuwe weg voor Rossi
Terwijl Verstappen worstelt in de koningsklasse, heeft zijn bewonderaar Rossi zijn eigen carrièrepad voor dit jaar uitgestippeld. De autosportliefhebber heeft het FIA World Endurance Championship achter zich gelaten om zich volledig te storten op de GT World Challenge Europe. In dat kampioenschap bestuurt de Italiaan een BMW M4 GT3 EVO, waarbij hij in de Sprint Cup een duo vormt met Max Hesse en tijdens enduranceraces wordt bijgestaan door Dan Harper.
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