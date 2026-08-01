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Flavio Briatore in 2023

Briatore pleit voor sprintraces tijdens elk F1-weekend: "Voor de toeschouwer"

Flavio Briatore in 2023 — Foto: © IMAGO
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Briatore pleit voor sprintraces tijdens elk F1-weekend: "Voor de toeschouwer"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Flavio Briatore is van mening dat de Formule 1 er goed aan zou doen om tijdens elk raceweekend een sprintrace te organiseren. De huidige Executive Advisor van het Alpine F1 Team stelt dat de sport de fans momenteel tekortdoet met het traditionele format en dat er meer actie op de baan moet komen.

De officiële kalender telt dit seizoen in totaal 24 Grands Prix, waarvan er slechts zes zijn aangewezen als sprintweekend. Hoewel de Formule 1-top al langer nadenkt over manieren om het spektakel te vergroten, is een volledige omschakeling naar sprintraces voor elk evenement momenteel nog niet aan de orde. Als het aan de de facto teambaas van de Franse renstal ligt, komt daar echter zo snel mogelijk verandering in.

Niets voor de toeschouwer

Briatore is van mening dat de huidige vrijdagtrainingen te weinig amusementswaarde bieden. "Ik geloof dat we de sprintraces moeten doen", stelt hij in gesprek met The Race. "Als het aan mij lag, deden we het elke race. Dan geef je de toeschouwer tenminste iets extra's. Nu doen we eigenlijk niets voor de toeschouwer, want de vrijdagochtend is puur technisch. Je rijdt twee rondjes, je komt weer naar binnen. Daar hebben de mensen niets aan", aldus de adviseur.

Meer actie en twee starts

Daarnaast wijst de excentrieke leider van Alpine op de dynamiek die een extra wedstrijd met zich meebrengt voor de coureurs. Een traditioneel weekend eindigt volgens hem te veel in een standaard stramien na de kwalificatie op zaterdag. "Met de sprintrace heb je tenminste twee races, twee starts, en de coureur rijdt daadwerkelijk ergens voor", legt hij uit. "Hij rijdt dan niet alleen maar voor de techniek", doelt Briatore op het eindeloos verzamelen van data voor de ingenieurs. Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaf eerder al aan dat er gesprekken gaande zijn om het aantal sprintraces in de toekomst mogelijk te verhogen naar negen of twaalf per jaar. Voor Briatore is dat echter niet genoeg; hij ziet het liefst dat de opzet van elk raceweekend volledig op de schop gaat. "Wat mij betreft moeten we de sprintrace hebben. Voor mij betekent 24 races, 24 sprintraces", besluit hij stellig.

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