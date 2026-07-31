Rocco Coronel maakt dit weekend zijn GT3-debuut op Nederlandse bodem. De vijftienjarige coureur komt tijdens de Jack's Casino Racing Day op het TT Circuit Assen in actie in de Supercar Challenge. Coronel kruipt daarvoor achter het stuur van een BMW M4 GT3 van Koopman Racing. De jonge rijder deelt de bolide tijdens het evenement met Mex Jansen, die de raceklasse in 2024 al eens wist te winnen.

Voor het talent is het optreden in Drenthe een mooie kans om extra ervaring op te doen met verschillende soorten raceauto's. De hoofdfocus van de Red Bull Junior ligt dit seizoen echter op de formulewagens. Coronel rijdt momenteel voor MP Motorsport in het Spaanse Formule 4-kampioenschap, waar hij met 87 punten de vierde plaats in het klassement bezet. Naast zijn verplichtingen in Zuid-Europa komt de coureur ook regelmatig in actie in de BMW Racing Cup, waarin hij eveneens strijdt om de ereplaatsen.

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Sterke combinatie met kampioen Mex Jansen

Met de inschrijving in de GT-divisie van de Supercar Challenge vormt het duo een opvallende combinatie op de deelnemerslijst. Teamgenoot Jansen kent het kampioenschap door en door en vormt met zijn ervaring een sterke combinatie met de snelheid van Coronel. Het tweetal doet dat in de BMW M4 GT3, een auto die beschikt over een 3,0-liter zescilindermotor en ongeveer 590 pk levert. Koopman Racing brengt dit weekend overigens meerdere auto's aan de start in Assen, waaronder een BMW M6 GT3 en een BMW Z4 GT3.

Ambitieuze doelstellingen voor de tiener

Dat Coronel ambitieus is, heeft hij eerder al duidelijk laten merken. "Ik wil alle records verbreken", liet hij vol vertrouwen optekenen in een eerder interview. Die dadendrang liet hij in april direct zien tijdens het openingsweekend van het Spaanse Formule 4-kampioenschap op het circuit van Valencia, waar hij beide races wist te winnen. Hoewel hij in de titelstrijd inmiddels is ingehaald door concurrenten als Noah Monteiro en Nacho Tuñón, behoort Coronel nog altijd tot de kopgroep van het klassement.

16-year-old Red Bull junior Rocco Coronel will make his GT3 debut at TT Circuit Assen this weekend, sharing a BMW M4 GT3 of Koopman Racing at the Jack's Casino Racing Day with Mex Jansen, the reigning Silver Cup champion of GT World Challenge Europe Endurance Cup.



📸 Johan Vis pic.twitter.com/mISRYAw4YR — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) July 31, 2026

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