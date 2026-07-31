close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
rocco coronel, f4, 2025, generic

Rocco Coronel maakt GT3-debuut op Assen tijden Jack's Casino Racing Day

rocco coronel, f4, 2025, generic — Foto: © IMAGO

Rocco Coronel maakt GT3-debuut op Assen tijden Jack's Casino Racing Day

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Rocco Coronel maakt dit weekend zijn GT3-debuut op Nederlandse bodem. De vijftienjarige coureur komt tijdens de Jack's Casino Racing Day op het TT Circuit Assen in actie in de Supercar Challenge. Coronel kruipt daarvoor achter het stuur van een BMW M4 GT3 van Koopman Racing. De jonge rijder deelt de bolide tijdens het evenement met Mex Jansen, die de raceklasse in 2024 al eens wist te winnen.

Voor het talent is het optreden in Drenthe een mooie kans om extra ervaring op te doen met verschillende soorten raceauto's. De hoofdfocus van de Red Bull Junior ligt dit seizoen echter op de formulewagens. Coronel rijdt momenteel voor MP Motorsport in het Spaanse Formule 4-kampioenschap, waar hij met 87 punten de vierde plaats in het klassement bezet. Naast zijn verplichtingen in Zuid-Europa komt de coureur ook regelmatig in actie in de BMW Racing Cup, waarin hij eveneens strijdt om de ereplaatsen.

Sterke combinatie met kampioen Mex Jansen

Met de inschrijving in de GT-divisie van de Supercar Challenge vormt het duo een opvallende combinatie op de deelnemerslijst. Teamgenoot Jansen kent het kampioenschap door en door en vormt met zijn ervaring een sterke combinatie met de snelheid van Coronel. Het tweetal doet dat in de BMW M4 GT3, een auto die beschikt over een 3,0-liter zescilindermotor en ongeveer 590 pk levert. Koopman Racing brengt dit weekend overigens meerdere auto's aan de start in Assen, waaronder een BMW M6 GT3 en een BMW Z4 GT3.

Ambitieuze doelstellingen voor de tiener

Dat Coronel ambitieus is, heeft hij eerder al duidelijk laten merken. "Ik wil alle records verbreken", liet hij vol vertrouwen optekenen in een eerder interview. Die dadendrang liet hij in april direct zien tijdens het openingsweekend van het Spaanse Formule 4-kampioenschap op het circuit van Valencia, waar hij beide races wist te winnen. Hoewel hij in de titelstrijd inmiddels is ingehaald door concurrenten als Noah Monteiro en Nacho Tuñón, behoort Coronel nog altijd tot de kopgroep van het klassement.

Gerelateerd

Rocco Coronel

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Red Bull geeft Tsunoda geen groen licht voor GT3-uitstapje'

'Red Bull geeft Tsunoda geen groen licht voor GT3-uitstapje'

  • 1 uur geleden
Gezinsuitbreiding voor Hamilton en Kardashian: nieuwe puppy erbij

Gezinsuitbreiding voor Hamilton en Kardashian: nieuwe puppy erbij

  • 1 uur geleden
  • 1
Daily Mail ziet duidelijke voorkeur bij Mercedes: 'Antonelli boven Russell'

Daily Mail ziet duidelijke voorkeur bij Mercedes: 'Antonelli boven Russell'

  • 2 uur geleden
Verstappen onthult grote verrassing tijdens Dutch GP: "Als eerbetoon aan Nederland"

Verstappen onthult grote verrassing tijdens Dutch GP: "Als eerbetoon aan Nederland"

  • 3 uur geleden
Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'

Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'

  • Vandaag 15:32
Mekies eerlijk over irritaties tussen Verstappen en engineers: "Een 'ik zei het toch'-moment"

Mekies eerlijk over irritaties tussen Verstappen en engineers: "Een 'ik zei het toch'-moment"

  • Vandaag 14:47
  • 1

Net binnen

18:32
'Red Bull geeft Tsunoda geen groen licht voor GT3-uitstapje'
17:47
Gezinsuitbreiding voor Hamilton en Kardashian: nieuwe puppy erbij
17:01
Daily Mail ziet duidelijke voorkeur bij Mercedes: 'Antonelli boven Russell'
16:16
Verstappen onthult grote verrassing tijdens Dutch GP: "Als eerbetoon aan Nederland"
15:32
Steiner stipt Audi als optie voor Russell aan: 'Hij wil niet zijn hele carrière naast Kimi rijden'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel" GT3-plannen 2027

Verstappen Racing bevestigt Spa 24h-deelname niet: "De wens van Max is er wel"

29 juli 2026 19:54
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien? 24h Nürburgring

ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?

28 juli 2026 12:31
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?' Podcast

FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'

28 juli 2026 06:57
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

26 juli 2026 16:44 14
Ontdek het op Google Play
x