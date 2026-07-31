Red Bull-teambaas Laurent Mekies legt uit dat hij alle geruchten over de toekomst van Max Verstappen aan zich voorbij laat gaan. De Fransman wil vooral de RB22 verbeteren, want bij een snelle auto is hij ervan overtuigd dat de viervoudig kampioen binnenboord blijft.

Verstappen zelf heeft diverse keren benadrukt dat het niet zijn intentie is om te vertrekken bij Red Bull en dat hij het team als een tweede familie ziet. Toch moeten ook de prestaties terugkomen, want in 2026 heeft de Nederlander nog geen enkele race weten te winnen en is de titelstrijd ook ver uit zicht. Door de tegenvallende vorm zijn er geruchten ontstaan over een mogelijke transfer naar McLaren of Mercedes.

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Alle geruchten verdwijnen als RB22 wordt verbeterd

In gesprek met Sky Sports F1 legt Mekies uit dat hij zich niet bezighoudt met al het geroezemoes: "Ik denk dat alles hierover al gezegd is. Max is er elk raceweekend bij. Hij werkt ongelooflijk hard. Het team wil zo snel mogelijk weer races winnen. Max wil dat ook zo snel mogelijk. En daar werken we samen aan. Dat is het enige wat echt telt."

Geruchten doen Mekies niets

Daarbij staat voor Mekies vooral de RB22 in de schijnwerpers: "Intern maken we er vaak grapjes over: we vragen Max niet elke week of hij blijft. We vragen hem elke week hoe hij ons kan helpen om de auto in zijn optimale werkingsgebied te krijgen. Daar draait het om. Daar blijven we aan werken. De rest valt dan vanzelf op zijn plek", aldus Mekies. "Als de auto snel is, weten we: dát is precies waar Max in geïnteresseerd is."

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