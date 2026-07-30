Volgens F1-journalist Andrew Benson zijn de geruchten over een eventuele toekomst van Max Verstappen bij Mercedes de laatste tijd weliswaar minder vaak opgedoken, maar praten de twee partijen wel degelijk nog met elkaar over een mogelijke transfer.

De afgelopen maanden kwam vooral McLaren in beeld als mogelijk nieuw team voor Verstappen. Dat had dan weer te maken met de overstap die Gianpiero Lambiase naar het papajakleurige team staat te wachten. Toch wijst Benson in de Chequered Flag-podcast naar zijn bronnen, die onthullen dat de gesprekken tussen de Zilverpijlen en kamp-Verstappen nog altijd gaande zijn.

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Logisch dat Verstappen rondkijkt

Benson legt uit dat McLaren inderdaad is gepolst en dat de uitspraken eromheen ook een rookgordijn kunnen zijn: "Het is absoluut zo dat het management van Verstappen heeft gesproken met McLaren en het is zeker zo dat hij rondkijkt. Oscar Piastri werd gevraagd of hij kon bevestigen dat hij in 2027 nog voor McLaren rijdt, waarop hij zich afvroeg waarom dat überhaupt een vraag was. Maar ja, hij heeft een contract, dat heeft Lando Norris ook en Max Verstappen trouwens ook." De exitclausule geeft Verstappen echter de vrijheid: "Maar door de prestatieclausule kan hij gaan en staan waar hij wil, als hij dat ook wil. Natuurlijk ga je dan rondkijken."

Mercedes

Verstappen wil op korte termijn weer om zeges en titels strijden en hoewel McLaren in Hongarije wist te winnen, is er in de ogen van Benson maar één logische overstap: "De beste plek daarvoor is niet McLaren, dat is Mercedes. Die geruchten zijn dan wel weggegaan, maar elk contract in de Formule 1 is onderhandelbaar. Ik snap ook niet waarom die geruchten weer zijn verdwenen, want Verstappen praat ook gewoon met Mercedes, alleen komt dat niet zoveel naar buiten."

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