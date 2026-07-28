BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'
BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'Maak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing heeft Max Verstappen een sterk verbeterd contractvoorstel gedaan om hem langer aan het team te binden en een naderend vertrek af te wenden, zo meldt BILD. De Oostenrijkse renstal wil de huidige verbintenis van de viervoudig wereldkampioen openbreken en verlengen tot en met eind 2029, waarbij een cruciale ontsnappingsclausule van tafel moet verdwijnen.
Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over de toekomst van de Nederlander, die momenteel nog een doorlopend contract heeft tot en met eind 2028. Door de tegenvallende prestaties van de RB22 in het huidige seizoen is een prestatieclausule in dat contract echter geactiveerd. Deze clausule stelt dat de stercoureur na de Grand Prix van Hongarije 2026 maximaal derde in het wereldkampioenschap mocht staan om verplicht gebonden te blijven aan het team. Omdat de coureur na de race in Boedapest echter slechts de zesde plaats in de WK-stand bezet, heeft hij nu de juridische mogelijkheid om Red Bull na dit jaar te verlaten. Hij heeft tot oktober de tijd om deze optie officieel te lichten.
Red Bull-top ergert zich
De aanhoudende onduidelijkheid zorgt voor groeiende frustratie bij de leiding van het energieblikjesimperium. Zowel Red Bull-erfgenaam Mark Mateschitz als sportbaas Oliver Mintzlaff zou flink balen van de huidige situatie waarin de stercoureur de formatie laat zappelen. Samen met teambaas Laurent Mekies hebben zij daarom een nieuw plan opgesteld om de toekomst van het team veilig te stellen. In plaats van de clausule eenmalig af te kopen, wat als gerucht door de paddock ging, kiest het management voor een volledige herstructurering van het contract. Naast het schrappen van de exitclausule zou het voorstel een flinke verhoging van zijn huidige basissalaris van 65 miljoen euro bevatten.
Nog niks vernomen
Raymond Vermeulen, de manager van de coureur, benadrukte eerder al dat de intentie in de basis is om bij het huidige team te blijven, mits het materiaal competitief genoeg is. "We hebben een contract tot 2028. Natuurlijk zijn er ontsnappingsclausules, die zijn er altijd geweest. Maar we hebben er nog nooit een gebruikt. Integendeel. We zijn altijd loyaal geweest en zullen dat ook blijven", aldus de belangenbehartiger. Volgens het Duitse medium is het zo dat er wel continue gepraat wordt. Het voorstel ligt echter al enige weken bij kamp Verstappen en voorlopig heeft men bij de Oostenrijkers nog totaal niks vernomen wat betreft een antwoord.
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