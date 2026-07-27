Voor George Russell is de naderende zomerstop van de Formule 1 meer dan welkom. De Britse coureur blikt met een tosti in de hand terug op een wisselvallige eerste seizoenshelft en kijkt met een tosti in de hand uit naar de verplichte rustperiode.

De Mercedes-coureur kende zondag een moeizame race op de Hungaroring. Door een probleem met het anti-stalsysteem viel hij bij de start ver terug, maar hij wist zich uiteindelijk nog naar een zevende plaats te knokken. Ondanks deze tegenslag bezet de meervoudig racewinnaar momenteel de derde plaats in het wereldkampioenschap, achter zijn teamgenoot Kimi Antonelli en voormalig stalgenoot Lewis Hamilton.

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Lange weg

Terwijl hij door de paddock wandelt, blikt de coureur terug op de race en de afgelopen maanden. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld over wat er is gebeurd, maar er zijn dit jaar al zoveel dingen voorgevallen dat het dat punt van teleurstelling een beetje voorbij is", vertelt hij in de Mercedes-video. "Je moet gewoon blijven werken aan de dingen die je zelf in de hand hebt", aldus de Brit. Toch gaat hij met een goed gevoel de vakantie in. "Nu we deze pauze ingaan, blijf ik positief. We hebben nog een lange weg te gaan in het seizoen en er kan van alles gebeuren", benadrukt hij.

Tosti

Het team van Mercedes voert momenteel het constructeurskampioenschap aan. Russell is dan ook vol lof over het werk dat de fabriek de afgelopen tijd heeft verzet. "Deze eerste seizoenshelft was op z'n zachtst gezegd een achtbaan", stelt de huidige nummer drie van de wereld. "Maar het team heeft geweldig werk geleverd. Ze hebben ons een ontzettend goede auto gegeven en hopelijk hebben we in de tweede seizoenshelft wat rustigere weekenden en minder gekkigheid", kijkt hij vooruit. Voor de Mercedes-rijder komt de zomerstop in ieder geval precies op tijd. Voordat hij een hap neemt van zijn snack, sluit hij de video met een knipoog af. "We gaan jullie missen, maar de pauze is nodig", lacht hij. "Net als deze tosti trouwens."