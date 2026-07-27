Red Bull Racing heeft officieel bevestigd dat Gwen Lagrue is aangesteld als de nieuwe directeur van het juniorenprogramma. De Fransman neemt daarmee het stokje over van Helmut Marko, die jarenlang de leiding had over de talenten van het team, maar eind vorig jaar met pensioen ging. De aankondiging volgt kort nadat Mercedes via social media het vertrek van de talentenscout wereldkundig had gemaakt.

Lagrue zal in zijn nieuwe functie direct rapporteren aan Laurent Mekies, die sinds halverwege vorig seizoen de rol van teambaas en CEO bij Red Bull Racing bekleedt. "Gwen is één van de allerbeste talentontwikkelaars in de Formule 1 en ik ken uit de eerste hand de expertise, het leiderschap en de passie die hij meebrengt bij het ontwikkelen van jonge coureurs", zo klinkt het vanuit Mekies. "Het Red Bull-juniorenprogramma is altijd een hoeksteen geweest van het succes van Red Bull, en dat Gwen dit binnenkort gaat leiden, weerspiegelt het belang dat we blijven hechten aan de ontwikkeling van de volgende generatie Formule 1-talent."

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Van Mercedes naar Red Bull

Lagrue brengt een indrukwekkend cv mee naar zijn nieuwe werkgever. Tijdens zijn periode bij Mercedes, waar hij in januari 2016 begon, was hij onder meer verantwoordelijk voor de doorstroming van coureurs als George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Bij Red Bull krijgt hij de taak om een nieuwe generatie klaar te stomen voor de koningsklasse. Het huidige opleidingsprogramma bestaat onder meer uit Formule 2-coureur Nikola Tsolov en de Nederlander Rocco Coronel. Daarnaast zagen talenten als Arvid Lindblad en Isack Hadjar recentelijk al de overstap maken naar de Formule 1-teams van de Red Bull-familie.

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