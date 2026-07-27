Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste seizoenshelft in de Formule 1. De coureur van Oracle Red Bull Racing stelt dat de eerste maanden van het jaar zwaar zijn geweest en dat zijn team dringend op zoek moet naar meer snelheid. Dat liet de drievoudig wereldkampioen weten na afloop van de Grand Prix van Hongarije, die op 26 juli 2026 werd verreden op de Hungaroring.

Na de race in Boedapest is de zomerstop officieel aangebroken. Voor Red Bull Racing komt deze verplichte pauze van bijna vier weken op een welkom moment. De RB22 kampt met kinderziektes rondom de nieuwe krachtbron en de actieve aerodynamica, waardoor de renstal momenteel slechts vierde staat in het constructeurskampioenschap. Zelf bezet de Nederlander de zesde plaats in de WK-stand, ver achter kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Toch waren er ook lichtpuntjes dit jaar, waarvan de tweede plek in Hongarije er ook zeker één was.

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Verstappen spreekt van zware eerste seizoenshelft

Met zijn tweede plaats in Hongarije pakte de kopman van Red Bull zijn derde podium in de laatste vier races van het seizoen 2026. Eerder eindigde hij al als tweede in Oostenrijk en als derde in België. Toch overheerst de onvrede over de algemene gang van zaken binnen de Oostenrijkse renstal. Gevraagd hoe hij de periode voor de zomerstop zou samenvatten, was het antwoord duidelijk. "Zwaar. Over het algemeen is het erg zwaar geweest", vertelde hij. "Er waren wel wat goede, mooie momenten, denk ik, maar over het algemeen zwaar".

Red Bull moet op zoek naar meer

Om in het restant van het jaar het gat naar concurrenten Mercedes en Ferrari te dichten, moet er volgens de nummer zes van het klassement veel veranderen aan de huidige package. De bolide komt momenteel snelheid tekort ten opzichte van de directe concurrentie. "Ik denk dat we moeten proberen om degelijker te zijn, iets meer allround, om meer probleemloze weekenden te hebben", legde hij uit. "Daarnaast moeten we meer prestaties vinden. Zo simpel is het uiteindelijk".

Naast het vinden van pure snelheid, hoopt de coureur dat de technische malheur na de vakantie tot het verleden behoort. "Naast het vinden van meer prestaties, moeten we ook gewoon de problemen niet meer hebben met het huidige pakket dat we hebben", sloot hij af. Het team heeft nu tot eind augustus de tijd om de zaken op orde te krijgen, voordat de strijd wordt hervat met de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort.

Recente resultaten Max Verstappen (2026) Grand Prix Datum Resultaat Punten Hongarije 26 juli 2026 2e 18 België 19 juli 2026 3e 15 Groot-Brittannië 5 juli 2026 DNF 3 Oostenrijk 28 juni 2026 2e 18

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