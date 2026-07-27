Max Verstappen begrijpt er weinig van dat hij als tweede is geëindigd tijdens de Grand Prix van Hongarije. De coureur van Red Bull Racing kampte de hele wedstrijd met flinke overstuur en ontdekte na afloop bovendien schade aan zijn bolide. In een reactie na de race laat de Nederlander weten dat hij het resultaat als een enorme overprestatie ziet.

Op de Hungaroring kwam Verstappen ruim vijftien seconden na racewinnaar Lando Norris over de streep, terwijl WK-leider Kimi Antonelli het podium completeerde. Voorafgaand aan de wedstrijd verving Red Bull nog een beschadigd onderdeel van de vloer onder parc fermé-condities, maar dat loste de balansproblemen niet op. De rijder, die momenteel de zesde plaats in het kampioenschap bezet, moest daardoor constant vechten met zijn materiaal. Dat er alsnog een tweede plek uit de koker rolde, had Verstappen dan ook niet verwacht. Het resultaat was absoluut geen weerspiegeling van hoe goed de auto was.

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Extreem veel overstuur en hoge bandenslijtage

Gevraagd naar de moeilijkheidsgraad van de race, is Verstappen stellig. "Ik worstelde nog steeds met dezelfde dingen als gisteren, dus de auto had extreem veel last van overstuur en de banden sleten op een gegeven moment ook behoorlijk hard", vertelt hij. Een goede start hielp hem op weg, waarna een inhaalactie op Lewis Hamilton cruciaal bleek voor het vervolg. "We kregen een undercut, maar daarna maakte ik de actie op Lewis, wat mijn tweede stint denk ik iets eenvoudiger maakte", aldus de Limburger. Hamilton zou uiteindelijk als vijfde eindigen na een tijdstraf.

Verstappen begrijpt niet hoe hij tweede kon worden

In de slotfase koos het team ervoor om de zachte banden te monteren. "Aanvankelijk dacht ik: dat wordt een lange run tot het einde, maar we hebben het laten werken". De verrassing over de uiteindelijke klassering is dan ook groot. "Over het algemeen begrijp ik nog steeds niet echt hoe we tweede zijn geworden, maar ik denk dat we als team sterk hebben gepresteerd", legt de Red Bull-coureur uit. "Ik zie het als een beetje een overprestatie vergeleken met wat we verwachtten, dus dat is natuurlijk een goede zaak gezien hoe alles aanvoelde".

Eén van zwaarste races van het jaar

Naast de lastige wegligging en problemen met de demping en versnellingsbak, bleek de auto ook nog fysieke schade te hebben opgelopen. "Ik zag ook, toen ik weer uit de auto sprong, dat er om wat voor reden dan ook schade aan de auto was", merkt hij op. "Het werd ons dus niet makkelijk gemaakt". Omdat er na de kwalificatie niets meer aan de afstelling veranderd mocht worden, wist Verstappen op voorhand dat het een lijdensweg zou worden. "Eerlijk gezegd denk ik dat dit een van de zwaarste races van dit jaar was qua hoe ik me in de auto voelde en hoe ik de balans van bocht tot bocht moest managen", besluit hij. "Om dan op het podium te staan, was een ongelooflijk resultaat voor ons".

De Formule 1 gaat nu de zomerstop in. De eerstvolgende race op de kalender is de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort, die op zondag 23 augustus wordt verreden. Dat weekend staat er tevens een Sprintrace op het programma.

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