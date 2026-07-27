Volgens Carlos Sainz moet Oscar Piastri zich na de botsing in Hongarije niet zo opwinden. De Spanjaard blikte bij Viaplay terug op een veelbewogen race en heeft geen behoefte om de plooien met Piastri glad te strijken.

Sainz was zondag aan het knokken in de achterhoede, maar kreeg ook diverse blauwe vlaggen om de leiders van de race erdoor te laten. Met Piastri ging het echter mis. De Spanjaard kreeg weliswaar de blauwe vlaggen te zien, maar gaf aan dat niet alle meldingen waren doorgekomen. Daarnaast verliep het contact met zijn race-engineer niet optimaal, al bleek uit de boordradio dat er wel degelijk waarschuwingen waren gegeven.

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Piastri niet blij met Sainz

Piastri was na afloop witheet en kon niets met de in zijn ogen 'smoesjes' van Sainz. "Dat moet één van de domste dingen zijn die ik ooit op een circuit heb gezien. Het kan me niet echt schelen welk excuus hij gaf", verklaarde Piastri achteraf bij Viaplay. Dat ging overigens van kwaad tot erger, want Piastri viel uiteindelijk uit met een kapotte versnellingsbak. "Vanaf dat moment ging vrijwel alles wat mis kon gaan mis, zelfs de dingen waar je nooit aan denkt", concludeerde de McLaren-coureur.

Sainz haalt schouders op

Sainz kreeg vervolgens de vraag of hij mogelijk nog met Piastri om tafel wil om de plooien glad te strijken. "Het spijt me voor zijn race, maar ik hoef er niets over te zeggen. Zo gaat dat nu eenmaal in de racerij", aldus Sainz, die uiteindelijk een straf van vijf seconden kreeg van de stewards. Bij PlanetF1 vertelt hij verder dat er ook een rol voor Piastri ligt weggelegd: "Ik weet niet of hij ook wat voorzichtiger kon zijn, gezien het feit dat hij degene is die strijdt om podiumplaatsen en zich wat voorzichtiger opstelt vanwege alle problemen die we allemaal hadden met de blauwe vlaggen, maar het is jammer."

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