Piastri verliest virtuele leiding door belachelijke actie achterblijver: "Idioot!"
Piastri verliest virtuele leiding door belachelijke actie achterblijver: "Idioot!"Maak ons je Google-favoriet
Oscar Piastri lag aan de leiding van de F1 Grand Prix van Hongarije, maar het gedrang tussen de achterblijvers heeft hem nu de virtuele eerste positie gekost. Carlos Sainz raakte de McLaren en werd uitgemaakt voor "idioot".
Piastri begon de wedstrijd op de Hungaroring vanaf de derde plaats, maar hij kwam uitstekend weg en pakte de leiding af van teamgenoot Lando Norris, die vanaf pole vertrok. De papajakleurige bolides hielden Max Verstappen achter zich evenals de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Piastri en Norris reden samen weg van de rest van het veld, terwijl Verstappen tijd verloor in het gevecht met Hamilton.
Straf voor 'idioot' Piastri
Bij aanvang van de tweede helft van de race maakte Piastri iets eerder zijn tweede en laatste geplande pitstop. Hij kwam daardoor in het verkeer terecht. De Australiër zat vast achter Sainz, die met de Aston Martin van Fernando Alonso aan het knokken was. De Madrileen was totaal niet aan het opletten en reed pardoes tegen Piastri op, die daardoor op het gras gedrukt werd en bijna spinde. Toen Norris de pitstraat verliet na zijn tweede stop, kwam hij nét voor Piastri terecht.
Hij is woest dat hij de virtuele leiding is kwijtgeraakt. "Ga aan de f*cking kant, jij idioot! O, mijn God...", schreeuwde Piastri het uit over de boardradio.
Sainz heeft een tijdstraf van 5 seconden gekregen voor het veroorzaken van de touché.
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