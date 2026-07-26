De definitieve startopstelling voor de GP van Hongarije na gridstraffen Hamilton en Antonelli
De definitieve startopstelling voor de GP van Hongarije na gridstraffen Hamilton en AntonelliMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Hongarije naar buitengebracht. Lando Norris start de race vanaf pole position, terwijl Max Verstappen profiteert van een aantal straffen voor de concurrentie.
Verstappen kwalificeerde zich op zaterdag als zesde en sprak na afloop van de kwalificatie in Boedapest van een waardeloze sessie. De viervoudig wereldkampioen mag zometeen echter vanaf de vierde positie vertrekken. Zowel Lewis Hamilton (gekwalificeerd op P2) als Kimi Antonelli (gekwalificeerd op P4) zijn door de FIA drie plaatsen naar achteren gezet, vanwege een overtreding tijdens de sessie. Antonelli ging niet genoeg van zijn gas na een spin van Verstappen, terwijl Hamilton volgens de stewards Oscar Piastri in de weg heeft gereden. Norris vertrekt vanaf pole, gevolgd door Charles Leclerc en diezelfde Piastri.
Achter Verstappen wordt de top vijf gecompleteerd door Hamilton. George Russell, Antonelli, Isack Hadjar, Arvid Lindblad en Nico Hülkenberg vormen de rest van de top tien. De Grand Prix van Hongarije gaat om 15:00 uur van start. Bekijk de volledige startopstelling hieronder.
Startopstelling Grand Prix van Hongarije
1. Lando Norris - McLaren Mastercard F1 Team
2. Charles Leclerc - Scuderia Ferrari HP
3. Oscar Piastri - McLaren Mastercard F1 Team
4. Max Verstappen - Red Bull Racing
5. Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari HP
6. George Russell - Mercedes AMG Petronas F1 Team
7. Kimi Antonelli - Mercedes AMG Petronas F1 Team
8. Isack Hadjar- Red Bull Racing
9. Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
10. Nico Hülkenberg - Audi Revolut F1 Team
11. Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
12. Pierre Gasly - BWT Alpine F1 Team
13. Franco Colapinto - BWT Alpine F1 Team
14. Gabriel Bortoleto - Audi Revolut F1 Team
15. Esteban Ocon -TGR Haas F1 Team
16. Fernando Alonso - Aston Martin Aramco F1 Team
17. Ollie Bearman -TGR Haas F1 Team
18. Carlos Sainz - Atlassian Williams F1 Team
19. Alexander Albon - Atlassian Williams F1 Team
20. Lance Stroll - Aston Martin Aramco F1 Team
21. Valtteri Bottas - Cadillac Formula 1 Team
22. Sergio Pérez - Cadillac Formula 1 Team (pitstraat)
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