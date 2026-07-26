close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull

De definitieve startopstelling voor de GP van Hongarije na gridstraffen Hamilton en Antonelli

Max Verstappen, generic, HungarianGP, 2026, Red Bull — Foto: © IMAGO
1 reactie

De definitieve startopstelling voor de GP van Hongarije na gridstraffen Hamilton en Antonelli

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Hongarije naar buitengebracht. Lando Norris start de race vanaf pole position, terwijl Max Verstappen profiteert van een aantal straffen voor de concurrentie.

Verstappen kwalificeerde zich op zaterdag als zesde en sprak na afloop van de kwalificatie in Boedapest van een waardeloze sessie. De viervoudig wereldkampioen mag zometeen echter vanaf de vierde positie vertrekken. Zowel Lewis Hamilton (gekwalificeerd op P2) als Kimi Antonelli (gekwalificeerd op P4) zijn door de FIA drie plaatsen naar achteren gezet, vanwege een overtreding tijdens de sessie. Antonelli ging niet genoeg van zijn gas na een spin van Verstappen, terwijl Hamilton volgens de stewards Oscar Piastri in de weg heeft gereden. Norris vertrekt vanaf pole, gevolgd door Charles Leclerc en diezelfde Piastri.

Achter Verstappen wordt de top vijf gecompleteerd door Hamilton. George Russell, Antonelli, Isack Hadjar, Arvid Lindblad en Nico Hülkenberg vormen de rest van de top tien. De Grand Prix van Hongarije gaat om 15:00 uur van start. Bekijk de volledige startopstelling hieronder.

Startopstelling Grand Prix van Hongarije

1. Lando Norris - McLaren Mastercard F1 Team
2. Charles Leclerc - Scuderia Ferrari HP
3. Oscar Piastri - McLaren Mastercard F1 Team
4. Max Verstappen - Red Bull Racing
5. Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari HP
6. George Russell - Mercedes AMG Petronas F1 Team
7. Kimi Antonelli - Mercedes AMG Petronas F1 Team
8. Isack Hadjar- Red Bull Racing
9. Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
10. Nico Hülkenberg - Audi Revolut F1 Team
11. Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
12. Pierre Gasly - BWT Alpine F1 Team
13. Franco Colapinto - BWT Alpine F1 Team
14. Gabriel Bortoleto - Audi Revolut F1 Team
15. Esteban Ocon -TGR Haas F1 Team
16. Fernando Alonso - Aston Martin Aramco F1 Team
17. Ollie Bearman -TGR Haas F1 Team
18. Carlos Sainz - Atlassian Williams F1 Team
19. Alexander Albon - Atlassian Williams F1 Team
20. Lance Stroll - Aston Martin Aramco F1 Team
21. Valtteri Bottas - Cadillac Formula 1 Team
22. Sergio Pérez - Cadillac Formula 1 Team (pitstraat)

Gerelateerd

Grand Prix van Hongarije

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Hongarije: Norris grijpt de macht in Boedapest Live

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Hongarije: Norris grijpt de macht in Boedapest

  • 2 uur geleden
  • 11
Verstappen was woest over boardradio: "Auto is aerodynamisch gezien compleet kapot!"

Verstappen was woest over boardradio: "Auto is aerodynamisch gezien compleet kapot!"

  • Vandaag 09:08
  • 5
Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

  • Vandaag 07:07
  • 13
Hamilton krijgt flinke gridstraf na kwalificatie voor Grand Prix van Hongarije

Hamilton krijgt flinke gridstraf na kwalificatie voor Grand Prix van Hongarije

  • Gisteren 18:46
  • 20
Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

  • Gisteren 17:47
  • 40
Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

  • Gisteren 17:14
  • 8

Net binnen

16:59
Norris dolgelukkig na eerste overwinning als wereldkampioen: 'Geweldige pace'
16:55
Verstappen over geweldige inhaalactie op Hamilton: "Het was mijn enige kans"
16:44
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
16:12
Piastri verliest virtuele leiding door belachelijke actie achterblijver: "Idioot!"
15:29
Verstappen vecht voor podium "kapotte schokdempers" in Hongarije: "F*cked"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

16 minuten geleden 1
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender Breaking

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

Vandaag 12:35
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje Samenvatting

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

Gisteren 17:02
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

24 juli 2026 19:03
Ontdek het op Google Play
x