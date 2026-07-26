Volgens Formule 1-analist Peter Windsor kampt Red Bull Racing met een gigantisch probleem op het gebied van energiemanagement in het huidige seizoen van 2026. De Britse expert dook na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije in de telemetrie van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en schrok van de data die daaruit naar voren kwam. Windsor stelt vast dat de Nederlandse coureur veel te vroeg van zijn gas moet gaan, waardoor hij op de rechte stukken van de Hungaroring onnodig veel tijd verliest ten opzichte van de directe concurrentie. Deze zorgwekkende bevindingen deelt hij in een uitgebreide analyse op zijn YouTube-kanaal.

Waar Lando Norris gisteren de poleposition greep voor McLaren met een miniem verschil van twaalf duizendsten op Lewis Hamilton, ontbrak Red Bull Racing volledig in de voorste gelederen van het veld. Verstappen spinde in zijn laatste run tijdens Q3 en klokte aanvankelijk de zesde tijd, al schuift hij door gridstraffen van andere coureurs voor de race van vandaag nog op naar de vierde startplek. Voor Windsor was de afwezigheid van de Oostenrijkse renstal in de strijd om de voorste rij een grote verrassing."Ik zei op vrijdag al dat de kwalificatie in Hongarije spannend zou worden en dat was ook zo. Het was heel spannend. De coureurs op de eerste startrij ontliepen elkaar maar een honderdste van een seconde, maar daar stond geen Red Bull bij. Dat was voor mij een grote schok", geeft de analist toe over de huidige pikorde.

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Groot verlies op de rechte stukken

De oorzaak van het tegenvallende tempo ligt volgens Windsor bij het hybride systeem van de RB22. Al tijdens de derde vrije training viel het hem op dat Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar extreem moesten inhouden voor de remzones om energie terug te winnen."Ze gingen twee of drie seconden voor de remzone van het gas en vertraagden van ruim 330 kilometer per uur naar 308 kilometer per uur, voordat ze in de remzone aankwamen. Toen dacht ik: doet iedereen dit? Nee, dat doen ze niet! Alle Mercedes-coureurs blijven 330 kilometer per uur rijden, zoals dat in een raceauto hoort te zijn. Dan remmen ze en duiken ze de eerste bocht in, maar bij Red Bull moeten ze lift and coast gebruiken", legt Windsor uit over de tekortkomingen van de Red Bull Powertrains-unit. Uit de telemetriedata blijkt dat Verstappen weliswaar een topsnelheid van 327 kilometer per uur haalde, maar voor het bereiken van de bocht al terugviel naar 303 kilometer per uur. Concurrenten zoals Lando Norris en Nico Hülkenberg konden hun topsnelheid van respectievelijk 331 en 330 kilometer per uur wel vasthouden tot het daadwerkelijke rempunt en hoefden de batterij niet vroegtijdig te sparen.

De analist heeft vervolgens berekend wat dit specifieke snelheidsverlies in de praktijk betekent voor de rondetijden. De conclusie is pijnlijk voor de formatie uit Milton Keynes, die voorheen domineerde op dit type circuits."Als je berekent hoelang Verstappen van het gas gaat en hoeveel snelheid hij verliest, komt dat neer op een verschil van vijftien meter met Lando Norris. Oftewel, Verstappen begint al vijftien meter achter Norris aan zijn ronde. Je kunt de 2026-regels niet de schuld geven, want andere teams krijgen het wel voor elkaar", aldus Windsor over de technische achterstand. Dit vroege vertragen kost de Nederlander alleen al bij het aanremmen voor de eerste bocht bijna twee tienden van een seconde.

Het probleem lijkt bovendien niet eenvoudig op te lossen gedurende het lopende seizoen. Hoewel de verbrandingsmotor van Red Bull Racing uitstekend presteert, komt het team op elektrisch vlak zwaar tekort ten opzichte van McLaren en Mercedes. Omdat de krachtbron in het recente ADUO-tussenrapport van autosportbond FIA is aangewezen als de best presterende verbrandingsmotor van het veld, mag het team volgens de reglementen geen prestatie-upgrades meer doorvoeren om de balans te herstellen. Deze bevriezing geldt echter ook voor de elektrische componenten, waardoor Red Bull met gebonden handen lijkt te zitten in de jacht op de concurrentie."We weten dat er niks mis is met de verbrandingsmotor, dankzij de FIA. Phil Prew en de jongens hebben heel goed werk geleverd, maar het wordt nu heel duidelijk dat ze met de elektrische componenten een hele grote achterstand hebben. Dit is echt een schok om te zien", besluit de Brit zijn analyse.

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