Mekies duidelijk over Verstappen-domper: "Dan is het heel makkelijk om terug te vallen"
Mekies duidelijk over Verstappen-domper: "Dan is het heel makkelijk om terug te vallen"Maak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije toegegeven dat zijn renstal momenteel tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. De Fransman zag hoe zijn coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar moeite hadden om het tempo van McLaren en Ferrari te volgen op de Hungaroring.
Tijdens de zaterdagse sessie wist Lando Norris de pole position te veroveren in zijn papajabolide, terwijl Verstappen na een spin in Q3 bleef steken op de zesde tijd. Door gridstraffen voor Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli schuift de Limburger voor de race wel op naar de vierde startplek, met teamgenoot Hadjar wat meer in het middenveld op de achtste positie. Het moeizame weekend in Mogyoród is tekenend voor de huidige verhoudingen in de Formule 1, waar Red Bull momenteel de vierde plaats bezet in het constructeurskampioenschap. Mekies, die vorig jaar het stokje overnam van Christian Horner, is eerlijk over de uitdagingen waar zijn team voor staat.
Mekies erkent gebrek aan snelheid
"Het was een lastige kwalificatiesessie voor zowel Max als Isack, en uiteindelijk hadden we simpelweg niet de snelheid om Ferrari en McLaren bij te benen", zo stelt de teambaas, die uitlegt dat er achter de schermen hard is gewerkt om de problemen op te lossen. "We zijn sinds vrijdag aan het vechten om onze coureurs een goed gebalanceerde auto te geven, maar we zijn er niet echt in geslaagd om het soort prestaties eruit te halen waarmee we voor de topposities in de kwalificatie zouden kunnen strijden."
Volgens Mekies is het momenteel stuivertje wisselen aan de kop van het veld en worden kleine fouten direct afgestraft. "Dit is nou eenmaal waar we staan, en je kunt zien dat het van weekend tot weekend behoorlijk varieert. Het is ook een weerspiegeling van hoe dicht het bij elkaar zit tussen de topteams. Als het je niet lukt om alles absoluut goed voor elkaar te krijgen, is het heel makkelijk om terug te vallen."
Zware omstandigheden in de race
Ondanks de teleurstellende zaterdag houdt de voorman van Verstappen en Hadjar hoop op een goed resultaat tijdens de Grand Prix. De omstandigheden op het asfalt beloven zwaar te worden, met luchttemperaturen tot 32 graden en een baantemperatuur die richting de vijftig graden Celsius kan stijgen op de Hungaroring. "De race zal lang zijn en we verwachten te maken te krijgen met bandenslijtage en zeer hoge temperaturen. Laten we kijken wat voor racepace we hebben, hoe de omstandigheden meespelen en of we weer mee kunnen vechten voor een podium", besluit de Fransman.
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