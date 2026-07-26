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Verstappen during Friday at Spa-Francorchamps

VIDEO | Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in Hongarije

VIDEO | Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in Hongarije

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Een mazzeltje voor Max Verstappen na een, volgens hem, behoorlijke ruk kwalificatie. Lando Norris start vanaf pole position, Lewis Hamilton die kwam net iets te kort op de McLaren, maar verliest zijn tweede plek want hij heeft een gridstraf van drie plekken gekregen voor het blokkeren van Oscar Piastri.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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