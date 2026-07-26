Een mazzeltje voor Max Verstappen na een, volgens hem, behoorlijke ruk kwalificatie. Lando Norris start vanaf pole position, Lewis Hamilton die kwam net iets te kort op de McLaren, maar verliest zijn tweede plek want hij heeft een gridstraf van drie plekken gekregen voor het blokkeren van Oscar Piastri.

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