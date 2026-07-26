VIDEO | Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in Hongarije
VIDEO | Verstappen profiteert van eigen spin: stewards delen dubbele straf uit in HongarijeMaak ons je Google-favoriet
Een mazzeltje voor Max Verstappen na een, volgens hem, behoorlijke ruk kwalificatie. Lando Norris start vanaf pole position, Lewis Hamilton die kwam net iets te kort op de McLaren, maar verliest zijn tweede plek want hij heeft een gridstraf van drie plekken gekregen voor het blokkeren van Oscar Piastri.
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