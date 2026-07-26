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Stella, Norris, socials

Stella verrast door pole Norris: "Nooit gedacht dat deze upgrades genoeg zouden zijn"

Stella, Norris, socials — Foto: © IMAGO
1 reactie

Stella verrast door pole Norris: "Nooit gedacht dat deze upgrades genoeg zouden zijn"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Volgens Andrea Stella kwam de pole position van Lando Norris voor de F1 Grand Prix van Hongarije als een welkome verrassing. De McLaren-teambaas stelt dat de nieuwe upgrades op de auto goed werken, maar waarschuwt de Brit dat Ferrari nog steeds de te kloppen formatie zal zijn tijdens de race.

Norris klokte op de Hungaroring een tijd van 1:17.207, waarmee hij Lewis Hamilton in de Ferrari met slechts twaalfduizendsten te slim af was. McLaren bracht voor dit raceweekend een aanzienlijk upgradepakket mee, waaronder een volledig nieuwe vloer om meer downforce te genereren. Ze probeerden ook hun eigen versie van de Macarena-achtervleugel uit, al was dit alleen voor VT1. Omdat Hamilton een gridstraf van drie plaatsen ontving voor het hinderen van Oscar Piastri, schuift Charles Leclerc op naar de tweede startplek naast Norris. De ploegmaat van de regerend wereldkampioen zal vanaf P3 komen met Max Verstappen naast hem.

Ferrari favoriet ondanks upgrades McLaren

Stella is blij met de gemaakte stappen, maar waakt voor te veel optimisme. "Het is een leuke verrassing", reageert hij tegenover Sky Sports F1. "We hebben hier wat upgrades meegebracht. We zagen dat de upgrades goed werkten. We hebben een paar tienden van een seconde winst geboekt, maar we hadden nooit gedacht dat dit genoeg zou zijn om de auto op pole position te zetten."

Ondanks de eerste startplek voor Norris, schuift de Umbriër de favorietenrol door naar de concurrentie. "Eerlijk gezegd denk ik dat de Ferrari's [in de race] de favorieten blijven. Geen van hen verbeterde in de tweede poging [in Q3], dus ik denk dat ze wat prestaties hebben laten liggen. We nemen wel de bemoedigende indicaties mee die uit dit resultaat voortkomen, maar we blijven realistisch. We hebben nog behoorlijk wat werk aan de winkel om constant in de positie te verkeren waar we nu staan."

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Kansen voor de race

Voor de race van vandaag kijkt Stella ook naar de kansen van zijn andere coureur. "Allereerst is het een lange aanloop vanaf de grid naar bocht één, dus we zullen zien wat er gebeurt. We zullen met Lando in die positie moeten blijven. We willen ook met Oscar in een positie verkeren om voor het podium te vechten. Het is zonde voor Oscar dat hij werd opgehouden in bocht één, want ik denk dat hij behoorlijk wat snelheid had. Hij begon een goede afstelling te vinden voor de omstandigheden, dus het is jammer dat we die laatste poging niet hebben gezien."

In het constructeurskampioenschap staat McLaren momenteel op de derde plaats, achter koploper Mercedes en achtervolger Ferrari. Hoewel Stella de verwachtingen tempert, sluit hij een zege niet uit. "Natuurlijk zijn we hier om ervoor te gaan. Als je vanaf pole position start, ga je voor de overwinning. Maar we weten dat onze concurrenten erg sterk zijn, en we mogen niet vergeten dat Mercedes en Antonelli niet ver weg zijn. Normaal gesproken zijn zij extreem snel, vooral in de lange runs."

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