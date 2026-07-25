Terwijl Lando Norris de pole position pakte voor de F1 Grand Prix van Hongarije, waren al zijn rivalen aan het knoeien in de slotfase van Q3. Onder andere Lewis Hamilton werd door de stewards onderzocht, aangezien hij mogelijk Oscar Piastri in de andere McLaren had opgehouden. De FIA is zojuist met een conclusie gekomen.

Norris was het snelst van iedereen in de kwalificatie met een rondetijd van 1:17.207. Hij versloeg zijn Britse landgenoot Hamilton met slechts twaalfduizendsten van een seconde. Ferrari en Hamilton waren gedurende de tweede run van Q3 niet aan het opletten, want Piastri was bezig met een pushronde, toen de zevenvoudig wereldkampioen niet aan de kant ging. De Australiër moest zijn ronde afhaken. "Zonde", klonk het na de kwalificatie. Het zou Piastri "verbazen, als hij die niet krijgt", zo wees hij naar een mogelijke straf voor Hamilton.

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Artikel 4.1.1

Die straf is er dan ook gekomen. De Ferrari-coureur wordt beschuldigd van het overtreden van Artikel 4.1.1 van het sportief reglement. Hierin staat dat "elke coureur die, in de ogen van de stewards, onnodig stopt op het circuit of onnodig een andere deelnemer ophoudt, bestraft kan worden".

Hamilton krijgt een gridstraf van drie posities. Dit betekent dat Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli en Piastri ieder een plekje opschuiven en dat Hamilton vanaf P5 in plaats van P2 zal vertrekken op de Hungaroring. Hij zal Max Verstappen vergezellen op de derde startrij.

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