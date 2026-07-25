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Norris after Sprint victory in Miami

Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"

Norris after Sprint victory in Miami — Foto: © IMAGO

Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lando Norris heeft zijn eerste pole position gepakt als regerend wereldkampioen. De kwalificatiereeks van Mercedes is eindelijk doorbroken en het was de McLaren-coureur die de snelste tijd klokte op de Hungaroring.

Het was een merkwaardig einde van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. Norris was namelijk de enige die een verbetering kon vinden in de tweede run van Q3. De Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc hadden plotseling geen grip meer en bleven steken op P2 en P3, respectievelijk. De Mercedessen hadden last van de gele vlag voor de gespinde Max Verstappen, maar waren voor de laatste bocht ook niet bezig met een verbetering. Een tijd van 1:17.207 was genoeg voor Norris om de pole position binnen te slepen.

Aangenaam verrast

"Ik ben heel blij om weer bovenaan te staan", vertelt de Brit na afloop. "Het was wel een lastige kwalificatie. Deze jongens waren echt snel en het zit het hele weekend al dicht bij elkaar", zo wijst hij naar Hamilton en Leclerc. "Maar we zijn al snel sinds we hier zijn aangekomen met de upgrades. Het is soms lastig te zeggen hoeveel het helpt qua rondetijd, maar vandaag heeft het zeker weten geholpen. Met het zelfvertrouwen zit het ook goed. Mijn ronden in Q3 waren niet mijn beste ooit, zeker niet aan het einde van de sessie, dus ik ben aangenaam verrast om eerste te staan."

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