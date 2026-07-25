LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Hongarije: Top tien-kwalificatie is begonnen
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Hongarije: Top tien-kwalificatie is begonnenMaak ons je Google-favoriet
We maken ons op voor één van de spannendste kwalificaties van het seizoen, namelijk die op de Hungaroring. Ferrari is al het hele weekend snel, maar moest in de derde training toezien hoe Lando Norris naar de snelste tijd reed. Ook de Mercedessen zitten er wederom goed bij. Red Bull Racing zat er op vrijdag eveneens goed bij, maar Verstappen kwam tijdens VT3 toch weer zeven tienden tekort.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Hongarije
Kwalificatie
Bedankt voor het volgen van dit liveblog! Morgen tijdens de Grand Prix van Hongarije zijn we weer terug.
Kwalificatie
Lando Norris schiet met twaalf duizendsten van een seconde onder de tijd van Hamilton door en pakt de poleposition! George Russell klimt ondertussen uit de W17 aan het einde van het rechte stuk!
Kwalificatie
En Max Verstappen ligt naast de baan in de laatste bocht! De Nederlander verliest de controle over de RB22 en heeft zijn ronde weggegooid.
Kwalificatie
De baan is langzamer geworden! Alleen Antonelli weet zich te verbeteren en het begint erop te lijken dat Hamilton met de poleposition ervandoor gaat!
Kwalificatie
Mocht Hamilton het klusje klaren, dan schrijft de Engelsman zijn 105e poleposition bij. Een waanzinnige statistiek.
Kwalificatie
De tweede runs gaan beginnen met precies drie minuten op de klok. Hamilton gaat als eerste zijn ronde rijden, voor Leclerc, Verstappen, Antonelli, Russell en Lindblad. Hülkenberg stond even vast in de pitstraat en daarachter staan de McLarens nog.
Kwalificatie
De tussenstand in Hongarije, met nog 3 minuten te gaan.
Kwalificatie
Hamilton staat op de voorlopige poleposition, maar we moeten niet vergeten dat de baanevolutie erg groot is in Hongarije. Daarnaast had Norris nog een flink momentje in de laatste bocht. Met nog vijf minuten te gaan kan het nog alle kanten opgaan!
Kwalificatie
Leclerc sluit aan op P3, maar komt er niet aan. Antonelli rijdt de vierde tijd. Russell komt niet verder dan P7, nog achter Max Verstappen.
Kwalificatie
Hamilton komt met een 1:17.219 over de streep en heeft de voorlopige pole in handen!
Kwalificatie
Maar Norris springt met een 1:17.320 naar de snelste tijd, Piastri sluit aan op P2, maar ook de Ferrari's moeten nog over de streep komen.
Kwalificatie
Verstappen komt met een 1:17.725 over de streep en staat voorlopig bovenaan!
Kwalificatie
Verstappen is de eerste die een rondetijd gaat neerzetten. De Nederlander kiest voor nieuw rubber, terwijl teamgenoot Hadjar voor drie ronden oude banden heeft gekozen. Opvallend.
Kwalificatie
De dertien minuten van Q3 zijn zojuist begonnen. Wie pakt de poleposition op de Hungaroring?
Kwalificatie
Niet vergeten dat ook McLaren voor het weekend in Hongarije nieuwe onderdelen heeft meegenomen, waaronder een eigen variant van de Macarena-vleugel. Al die nieuwe onderdelen zorgen mogelijk voor de poleposition.
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