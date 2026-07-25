close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lando Norris, generic, Hungarian GP, socials

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Hongarije: Top tien-kwalificatie is begonnen

Lando Norris, generic, Hungarian GP, socials — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Hongarije: Top tien-kwalificatie is begonnen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

We maken ons op voor één van de spannendste kwalificaties van het seizoen, namelijk die op de Hungaroring. Ferrari is al het hele weekend snel, maar moest in de derde training toezien hoe Lando Norris naar de snelste tijd reed. Ook de Mercedessen zitten er wederom goed bij. Red Bull Racing zat er op vrijdag eveneens goed bij, maar Verstappen kwam tijdens VT3 toch weer zeven tienden tekort.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Hongarije

Sorteer op:

2u geleden

17:02

Kwalificatie

Bedankt voor het volgen van dit liveblog! Morgen tijdens de Grand Prix van Hongarije zijn we weer terug.

2u geleden

17:02

Kwalificatie

Lando Norris schiet met twaalf duizendsten van een seconde onder de tijd van Hamilton door en pakt de poleposition! George Russell klimt ondertussen uit de W17 aan het einde van het rechte stuk!

2u geleden

17:01

Kwalificatie

En Max Verstappen ligt naast de baan in de laatste bocht! De Nederlander verliest de controle over de RB22 en heeft zijn ronde weggegooid.

2u geleden

17:00

Kwalificatie

De baan is langzamer geworden! Alleen Antonelli weet zich te verbeteren en het begint erop te lijken dat Hamilton met de poleposition ervandoor gaat!

2u geleden

16:59

Kwalificatie

Mocht Hamilton het klusje klaren, dan schrijft de Engelsman zijn 105e poleposition bij. Een waanzinnige statistiek.

2u geleden

16:58

Kwalificatie

De tweede runs gaan beginnen met precies drie minuten op de klok. Hamilton gaat als eerste zijn ronde rijden, voor Leclerc, Verstappen, Antonelli, Russell en Lindblad. Hülkenberg stond even vast in de pitstraat en daarachter staan de McLarens nog.

2u geleden

16:56

Kwalificatie

De tussenstand in Hongarije, met nog 3 minuten te gaan.

2u geleden

16:55

Kwalificatie

Hamilton staat op de voorlopige poleposition, maar we moeten niet vergeten dat de baanevolutie erg groot is in Hongarije. Daarnaast had Norris nog een flink momentje in de laatste bocht. Met nog vijf minuten te gaan kan het nog alle kanten opgaan!

2u geleden

16:54

Kwalificatie

Leclerc sluit aan op P3, maar komt er niet aan. Antonelli rijdt de vierde tijd. Russell komt niet verder dan P7, nog achter Max Verstappen.

2u geleden

16:53

Kwalificatie

Hamilton komt met een 1:17.219 over de streep en heeft de voorlopige pole in handen!

2u geleden

16:52

Kwalificatie

Maar Norris springt met een 1:17.320 naar de snelste tijd, Piastri sluit aan op P2, maar ook de Ferrari's moeten nog over de streep komen.

2u geleden

16:52

Kwalificatie

Verstappen komt met een 1:17.725 over de streep en staat voorlopig bovenaan!

2u geleden

16:51

Kwalificatie

Verstappen is de eerste die een rondetijd gaat neerzetten. De Nederlander kiest voor nieuw rubber, terwijl teamgenoot Hadjar voor drie ronden oude banden heeft gekozen. Opvallend.

2u geleden

16:48

Kwalificatie

De dertien minuten van Q3 zijn zojuist begonnen. Wie pakt de poleposition op de Hungaroring?

2u geleden

16:47

Kwalificatie

Niet vergeten dat ook McLaren voor het weekend in Hongarije nieuwe onderdelen heeft meegenomen, waaronder een eigen variant van de Macarena-vleugel. Al die nieuwe onderdelen zorgen mogelijk voor de poleposition.

Gerelateerd

Grand Prix van Hongarije Hungaroring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"

  • 51 minuten geleden
  • 8
Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'

  • 1 uur geleden
  • 5
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"

Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"

  • Vandaag 14:05
  • 7
Piastri baalt als een stekker van actie Hamilton: "Als hij geen straf krijgt..."

Piastri baalt als een stekker van actie Hamilton: "Als hij geen straf krijgt..."

  • 24 minuten geleden
Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"

Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"

  • 1 uur geleden
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

  • 1 uur geleden

Net binnen

18:14
Piastri baalt als een stekker van actie Hamilton: "Als hij geen straf krijgt..."
17:47
Verstappen is "er klaar mee" na 'ruk'-kwalificatie: "Echt helemaal waardeloos"
17:29
Hamilton en Antonelli naar stewards, spin van Verstappen speelt rol in FIA-onderzoek
17:18
Norris verbaasd over eigen pole in Hongarije: "Niet mijn beste ronde ooit"
17:14
Hamilton ziet Norris pole position wegkapen en wijst naar Ferrari: 'Was de foute keuze'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje Samenvatting

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

1 uur geleden
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

Gisteren 19:03
Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?" Gabriel Bortoleto

Bortoleto verdedigt Verstappen na pikante vraag: "Zie jij Max soms langzaam rijden?"

Gisteren 09:22
TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
Ontdek het op Google Play
x