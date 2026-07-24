Gabriel Bortoleto heeft fel gereageerd op de vraag of 'snelle coureurs' in de Formule 1 onder deze reglementen minder snel zijn geworden, waarbij de Braziliaan het onder andere opneemt voor Max Verstappen.

De huidige reglementen in de Formule 1 vergen veel aanpassingen van de coureurs. Door de grote rol die de batterij dit seizoen speelt, draait het op sommige circuits meer om wie het beste omgaat met het energiemanagement en het opladen van de batterij, en niet zozeer om wie zijn auto het snelst door de bochten durft te gooien. En dat is een ontwikkeling die onder andere Max Verstappen behoorlijk tegen de borst stoot. De viervoudig wereldkampioen stoort zich mateloos aan de wetenschap dat zo hard mogelijk rijden zich niet altijd meer uitbetaalt.

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Bortoleto reageert fel op vraag over Verstappen & co

Waar je in het verleden tijd kon winnen in de bochten, kan je nu juist tijd verliezen als je zo snel mogelijk door een bocht gaat, omdat de batterij dan niet opgeladen is voor het eerstvolgende rechte stuk. Verschillende coureurs lijken zich inmiddels moeiteloos te hebben aangepast aan deze verandering, maar toch zijn er weinig positieve geluiden over de huidige reglementen te horen. Feit is dat aanpassingsvermogen dit jaar een grote rol speelt, en daar is de een beter in dan de ander. Op de mediadag in Hongarije krijgt Bortoleto daarom de vraag of de 'snelle coureurs' in de Formule 1 onder alle omstandigheden snel kunnen blijven.

Maar dat valt niet goed bij de Audi-coureur: "Zie jij Verstappen langzaam rijden?", citeert F1Maximaal. "Zie jij een zevenvoudig wereldkampioen langzaam rijden? Zie jij Leclerc langzaam rijden? Ik zie ze niet langzaam rijden. Ze zijn nog altijd ontzettend competitief. Daarom zou ik niet willen zeggen dat snelle coureurs ineens langzaam zijn geworden. Max presteert nog altijd als een bezetene. Hij blijft de auto bovenaan neerzetten. Lewis doet het beter dan vorig jaar", klinkt het.

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