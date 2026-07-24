Verstappen weet met een knipoog hoe hij het tij moet keren bij Red Bull Racing
Verstappen weet met een knipoog hoe hij het tij moet keren bij Red Bull RacingMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen kan het niet laten om met een knipoog terug te blikken op zijn uitspraken van vorig seizoen rondom de Grand Prix van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen kende destijds een uitdagend raceweekend op de Hungaroring, waarna hij stellig aangaf dat overwinningen er voorlopig niet meer in zaten. Omdat die uitspraak destijds het startschot bleek voor een indrukwekkende reeks successen, overweegt de Red Bull Racing-coureur nu lachend om exact dezelfde tactiek toe te passen. Dat laat de Nederlander weten in gesprek met onder meer RacingNews365.
Tijdens de eerste seizoenshelft van vorig jaar kende de stercoureur een voor zijn doen moeizame periode waarin de balans van de auto niet optimaal was. Het absolute dieptepunt volgde in Boedapest, waar de RB21 totaal niet in het juiste werkvenster te krijgen was en een teleurstellende klassering het maximale resultaat bleek tijdens de sessies. Toen de Limburger destijds werd gevraagd of het team dat jaar nog races zou winnen, luidde het volmondige antwoord "nee".
Wat na die uitspraak volgde, was echter een onverwachte reeks van opeenvolgende podiumplaatsen en overwinningen. Hiermee werd de druk van de concurrentie, waaronder de sterk opgekomen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, effectief gepareerd. "Misschien moet ik dat weer zeggen?", grapt de kopman van de Oostenrijkse renstal nu over die opvallende ommekeer in zijn fortuin. "En dat het dan weer goedkomt. Ik ga het voor de lol gewoon nog een keer zeggen", voegt hij daar lachend aan toe.
Verschillende scenario's
Ondanks de grapjes benadrukt Verstappen dat de huidige gang van zaken binnen de koningsklasse niet direct te vergelijken is met het voorgaande jaar. Waar er destijds sprake was van een specifieke technische zoektocht naar de juiste afstelling, staat het team er in het huidige competitieve veld anders voor. "Ik weet het niet. Ik denk dat de situatie waarin we toen zaten heel anders was dan waar we nu staan", legt de teamgenoot van Isack Hadjar uit. "Het gaat om compleet verschillende scenario's, zowel vanwege de reglementen als de manier waarop we nu werken", aldus de Nederlander, die onlangs nog belangrijke punten verzamelde tijdens de Grand Prix van België.
Na het raceweekend in Hongarije, dat een cruciaal meetmoment vormt voor de pikorde in de Formule 1, begint voor de paddock de welverdiende zomerstop. Hoewel de pijlen op de achtergrond al deels gericht zijn op de hervatting van het seizoen op Circuit Zandvoort later deze zomer, wil het boegbeeld van Red Bull de focus eerst volledig op de Hungaroring houden. "Ik kijk zeker uit naar mijn vrije dagen, dat zeker", stelt de rijder over de naderende vakantieperiode. "Aan de andere kant moet ik eerst nog proberen om een goed resultaat neer te zetten dit weekend", besluit Verstappen.
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