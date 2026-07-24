Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Hongarije?
Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Hongarije?Maak ons je Google-favoriet
Het is weer raceweek! Na een bewogen raceweekend op Spa-Francorchamps verhuist het Formule 1-spektakel direct door naar Boedapest voor de Grand Prix van Hongarije. Hoe laat beginnen we aan de sessies vandaag?
Kimi Antonelli arriveert op de Hungaroring met het momentum van zijn zesde seizoenszege in België op zak. Max Verstappen, die in de Ardennen als derde over de streep kwam, zal hopen op een overwinning om de achterstand op de ontketende Mercedes-coureur te verkleinen. Ook bij George Russell zullen er revanchegevoelens heersen om dit weekend terug te slaan na alle ellende van vorige week, om zo tóch nog met een positief gevoel aan de zomerstop te beginnen.
Updates en uitdagende omstandigheden
De Hungaroring in Mogyoród staat bekend als een bochtig circuit waar downforce van groot belang is. Red Bull Racing heeft speciaal voor dit weekend weer de aangepaste achtervleugel meegenomen, intern de "Macarena-wing" genoemd, om de wegligging te optimaliseren. Ook McLaren en Aston Martin verschijnen met grote updatepakketten in Hongarije. De weersverwachting is heet en droog met temperaturen rond de dertig graden Celsius, wat hoge eisen stelt aan de koeling van de nieuwe krachtbronnen en de bandenslijtage. Daarnaast voegt de nieuwe actieve aerodynamica op de korte rechte stukken een extra tactisch element toe aan het gebruik van de motorische boost. Er is een kleine kans op regen tijdens de race op zondag.
Tijdschema Grand Prix van Hongarije
Het raceweekend in Hongarije wordt verreden volgens het traditionele format, wat betekent dat er geen sprintrace op de planning staat. De actie begint op vrijdag 24 juli om 13:30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. Om 17:00 uur gaan de teams opnieuw de baan op voor de tweede oefensessie. Zaterdag om 12:30 uur volgt de derde en laatste vrije training, waarna de kwalificatie om 16:00 uur van start gaat. De Grand Prix van Hongarije zelf begint op zondag 26 juli om 15:00 uur.
Vrijdag 24 juli
13:30 - 14:30 uur: Vrije Training 1
17:00 - 18:00 uur: Vrije Training 2
Zaterdag 25 juli
12:30 - 13:30 uur: Vrije Training 3
16:00 - 17:00 uur: Kwalificatie
Zondag 26 juli
15:00 uur: Grand Prix van Hongarije
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