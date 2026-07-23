close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, socials

Verstappen laat zich toch weer gaan over regels: 'Je kunt geen verschil maken'

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Verstappen laat zich toch weer gaan over regels: 'Je kunt geen verschil maken'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen is de aanhoudende problemen met de nieuwe Formule 1-reglementen meer dan beu. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige generatie auto's onnatuurlijk aanvoelt en dat het te ingewikkeld is geworden om het verschil te maken op de baan.

De koningsklasse van de autosport is dit jaar een nieuw tijdperk ingegaan met ingrijpende technische veranderingen. De bolides zijn lichter en maken gebruik van actieve aerodynamica, terwijl de krachtbronnen nu een verdeling van ongeveer vijftig procent verbrandingsmotor en vijftig procent elektrisch vermogen hebben. In de praktijk zorgt dit voor grote uitdagingen. Coureurs kampen op lange rechte stukken met een snel leeglopende batterij, waardoor de elektrische ondersteuning wegvalt en er flink wat topsnelheid verloren gaat. Voor Verstappen, die momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet en nog wacht op zijn eerste zege van het seizoen, is de maat al lange tijd vol.

Niet meer natuurlijk

Verstappen heeft eigenlijk weinig zin om het er wéér over te hebben in Hongarije: "Op een gegeven moment ben ik het ook wel een beetje moe om mezelf telkens te herhalen. Het is al lastig genoeg om ermee te moeten rijden." De kopman van het team uit Milton Keynes besluit dan toch maar nog inhoudelijk wat te zeggen: "De manier van rijden is niet meer natuurlijk", stelt de Nederlander. "Op sommige circuits is dat een groter probleem dan op andere. Hier zou het wat natuurlijker moeten zijn. Het gaat erom hoe je gas geeft. Soms is het zo dat als je sneller door een bocht gaat, je meer tijd verliest op het rechte stuk dat daarna komt. Dat is niet hoe het zou moeten zijn. Normaal zou je juist tijd moeten kunnen winnen in bochten", aldus Verstappen.

Geen verschil meer maken

De viervoudig titelwinnaar benadrukt dat de focus te veel is verschoven naar het managen van de systemen. "Sinds dit jaar moet je bij bochten nadenken over je versnelling, remtechniek of hoe je weer op het gas gaat. Dat vergt andere input. Soms kun je daardoor zelf het verschil niet meer maken, omdat je daarna tijdsverlies oplevert op het volgende rechte stuk. Het is gewoon te gecompliceerd, zo simpel is het", verklaart de Red Bull-coureur. Hij staat overigens niet alleen in die kritiek: dit weekend was Sergio Pérez de volgende in de lange lijn coureurs die er klaar mee lijkt te zijn.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Hongarije

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'

Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'

  • Vandaag 12:59
  • 8
Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal

Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal

  • Vandaag 16:09
  • 3
Bortoleto stipt Red Bull en Mercedes aan: "Dan hadden wij ook in de top drie gevochten"

Bortoleto stipt Red Bull en Mercedes aan: "Dan hadden wij ook in de top drie gevochten"

  • Vandaag 15:32
Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije

Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije

  • Vandaag 14:47
Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Hongarije

Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Hongarije

  • Vandaag 07:59
Vertraging voor Aston Martin in Hongarije, Red Bull eerlijk over interesse in Verstappen | GPFans Recap Recap

Vertraging voor Aston Martin in Hongarije, Red Bull eerlijk over interesse in Verstappen | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44

Net binnen

20:30
Mercedes vindt oplossing bij Russell: "Het is een enorme opluchting"
19:57
'Portimão in navolging van Maleisië grote kanshebber op plekje kalender 2026'
18:49
Alonso schept duidelijkheid over toekomst bij Aston Martin: 'Ik ga nergens heen'
18:04
Hamilton heeft geen trek in stewardsmeeting na straf België: "Ik weet van niks"
17:28
Video
VIDEO: Aston Martin onthult radicaal gewijzigde AMR26 in Hongarije | GPFans News
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes Data GP België

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

20 juli 2026 18:24 15
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

19 juli 2026 09:51
Ontdek het op Google Play
x