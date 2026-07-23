Max Verstappen is de aanhoudende problemen met de nieuwe Formule 1-reglementen meer dan beu. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige generatie auto's onnatuurlijk aanvoelt en dat het te ingewikkeld is geworden om het verschil te maken op de baan.

De koningsklasse van de autosport is dit jaar een nieuw tijdperk ingegaan met ingrijpende technische veranderingen. De bolides zijn lichter en maken gebruik van actieve aerodynamica, terwijl de krachtbronnen nu een verdeling van ongeveer vijftig procent verbrandingsmotor en vijftig procent elektrisch vermogen hebben. In de praktijk zorgt dit voor grote uitdagingen. Coureurs kampen op lange rechte stukken met een snel leeglopende batterij, waardoor de elektrische ondersteuning wegvalt en er flink wat topsnelheid verloren gaat. Voor Verstappen, die momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet en nog wacht op zijn eerste zege van het seizoen, is de maat al lange tijd vol.

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Niet meer natuurlijk

Verstappen heeft eigenlijk weinig zin om het er wéér over te hebben in Hongarije: "Op een gegeven moment ben ik het ook wel een beetje moe om mezelf telkens te herhalen. Het is al lastig genoeg om ermee te moeten rijden." De kopman van het team uit Milton Keynes besluit dan toch maar nog inhoudelijk wat te zeggen: "De manier van rijden is niet meer natuurlijk", stelt de Nederlander. "Op sommige circuits is dat een groter probleem dan op andere. Hier zou het wat natuurlijker moeten zijn. Het gaat erom hoe je gas geeft. Soms is het zo dat als je sneller door een bocht gaat, je meer tijd verliest op het rechte stuk dat daarna komt. Dat is niet hoe het zou moeten zijn. Normaal zou je juist tijd moeten kunnen winnen in bochten", aldus Verstappen.

Geen verschil meer maken

De viervoudig titelwinnaar benadrukt dat de focus te veel is verschoven naar het managen van de systemen. "Sinds dit jaar moet je bij bochten nadenken over je versnelling, remtechniek of hoe je weer op het gas gaat. Dat vergt andere input. Soms kun je daardoor zelf het verschil niet meer maken, omdat je daarna tijdsverlies oplevert op het volgende rechte stuk. Het is gewoon te gecompliceerd, zo simpel is het", verklaart de Red Bull-coureur. Hij staat overigens niet alleen in die kritiek: dit weekend was Sergio Pérez de volgende in de lange lijn coureurs die er klaar mee lijkt te zijn.

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