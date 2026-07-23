De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat het management van de Formule 1 momenteel rekening houdt met meerdere scenario's voor de rest van de kalender. Door het wegvallen van eerdere races hebben de laatste maanden meerdere circuits zich aangediend om eventueel in te springen als vervanger.

Het huidige seizoen zou aanvankelijk 24 races tellen, maar in april vielen de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië al weg door de geopolitieke situatie. De Formule 1-leiding en CEO Stefano Domenicali mikten lang op het inhalen van de Grand Prix van Bahrein op 4 oktober, precies tussen de raceweekenden in Azerbeidzjan en Singapore in. Door de huidige situatie lijkt er echter een streep te kunnen door dat specifieke idee. Een definitieve beslissing is nog niet genomen, waarbij het ook een mogelijkheid is dat het weekend simpelweg niet wordt ingevuld.

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Maleisië inderdaad optie

Mocht de koningsklasse er toch voor kiezen om deze opengevallen plek in Azië in te vullen, dan wordt Maleisië inmiddels als de absolute koploper beschouwd, zoals eerder gemeld. Dat nieuws wordt nu ook door De Telegraaf bevestigd. De overheid aldaar zou de financiële haalbaarheid van een rentree momenteel heroverwegen, mede dankzij de logistieke voordelen van de nabijheid van de race in Singapore. Op het circuit vlakbij Kuala Lumpur werd in 2017 voor het laatst geracet in de Formule 1, een editie die destijds door Max Verstappen werd gewonnen.

Portimão

Naast de puzzel in oktober, heeft de Formule 1 tot ongeveer halverwege september de tijd om een beslissing te nemen over het absolute slot van het seizoen. Op de planning staan momenteel nog de Grands Prix van Qatar op 29 november en Abu Dhabi op 6 december. De haalbaarheid van deze evenementen staat echter onder grote druk door de escalatie van het conflict in de regio. Domenicali heeft bevestigd dat er in september een definitief besluit moet vallen over deze afsluitende raceweekenden. Mochten de races in Qatar en Abu Dhabi daadwerkelijk niet door kunnen gaan, dan is het in ieder geval de bedoeling dat één van die twee wedstrijden wordt opgevuld. Het Autódromo Internacional do Algarve in het Portugese Portimão lijkt daarvoor de beste papieren te hebben en is officieel aangewezen als de primaire reserve-optie. De directie van het circuit staat in nauw contact met de Formule 1-organisatie om in te springen als de ontknoping in het Midden-Oosten definitief van de baan is.

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