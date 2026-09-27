Max Verstappen heeft afgelopen zaterdag met een indrukwekkende inhaalrace de schijnwerpers op zich gericht tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarbij hij zelfs nog op zeer korte afstand van de zege kwam in Bakoe.

De coureur van Red Bull Racing begon op het Baku City Circuit vanaf de achtste startplek en kwam na een felle opmars als tweede over de streep, op slechts 0,196 seconden achter racewinnaar George Russell. De zinderende ontknoping in de straten van Bakoe zorgt internationaal voor unanieme lofuitingen. De Europese sportkranten zagen hoe Russell ternauwernood standhield toen de race na neutralisaties uitmondde in een millimetersprint naar de finishlijn.

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Italiaanse lof

George Russell zag zijn leidende positie in de absolute slotfase hevig onder druk komen te staan door de oprukkende Red Bull-kopman. Het toonaangevende La Gazzetta dello Sport typeert de eindsprint tussen beide coureurs als een "nagelbijtend duel". Volgens de roze sportkrant zorgde de herstart voor een zinderende ontknoping, waarin de Mercedes-coureur in een heuse "finale sprint" maar net uit de greep van zijn Nederlandse achtervolger wist te blijven.

Spaanse media

Verstappen wist het gat naar de kop razendsnel te dichten zodra de baan weer werd vrijgegeven. AS zag dat de Nederlander direct na de safety car "een flinke hap uit de achterstand nam" op de leidende Mercedes. Het medium omschrijft de slotfase als een overlevingsstrijd voor de Britse leider, die ternauwernood wist te ontsnappen aan "de twee hongerige honden van Red Bull". Daarmee verwees de publicatie naar Verstappen en diens teamgenoot Isack Hadjar, die de derde podiumplek opeiste.

Radioverkeer

Hadjar reed eveneens een opvallende wedstrijd en zorgde voor opmerkelijk radioverkeer op de boordradio van de Oostenrijkse renstal. BILD richt de schijnwerpers op de interne dynamiek tussen de teamgenoten onder de kop 'Überhol-Chaos um Verstappen und Riesen-Crashs!'. De jonge Fransman reed op de snellere zachte band, terwijl Verstappen op de mediums onderweg was en klaagde over de grip: "De banden zijn simpelweg niet goed!"De pitmuur stelde Hadjar vervolgens in de gelegenheid om aan te vallen, wat aanvankelijk tot aarzeling leidde. Even later maande de debutant zijn team om haast te maken met de jacht op Russell en riep hij over de boordradio: "Zeg hem dat hij het gas erop moet houden!" Hoewel Hadjar groen licht kreeg voor een faire inhaalpoging en vroeg om rugdekking in het gevecht om de overwinning, voerde Verstappen het tempo zelf op en finishte het Red Bull-duo als tweede en derde achter racewinnaar Russell.

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