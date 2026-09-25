F1TV onder de indruk van Red Bull in Bakoe: 'Is dit niet gewoon Max?'

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben tijdens de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan direct een uitstekende indruk achtergelaten op de analisten van F1TV. Hoewel de oefensessies op het Baku City Circuit natuurlijk nog geen definitieve conclusies over de krachtsverhoudingen bieden, zien de analisten de formatie als een serieuze bedreiging voor Mercedes.

Het raceweekend in Bakoe kent overigens een afwijkend tijdschema. Vanwege een nationale herdenkingsdag is het evenement met een dag naar voren gehaald, waardoor de eerste twee vrije trainingen al op donderdag op het programma stonden. Mercedes liet met de snelste tijden van de dag zien er goed bij te zitten, maar ook Red Bull Racing maakte in de openingsfase een zeer solide indruk.

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Red Bull imponeert analisten in Bakoe

James Hinchcliffe en Damon Hill bogen zich na afloop van de donderdagse actie over de verhoudingen op het stratencircuit. Voormalig wereldkampioen Damon Hill ziet al vroeg een eerste beeld ontstaan: "Ik weet nog niet zeker wat we kunnen concluderen, maar we hebben wel een eerste pikorde." Waar vooraf ook naar de slagkracht van Ferrari werd gekeken, plaatst Hinchcliffe grote vraagtekens bij het tempo van de Italianen. "Het vraagteken is hun topsnelheid. Ik denk dat ze wat te veel drag hebben. Dat helpt je kansen om zeep, als je hier traag bent op het rechte stuk. Ik denk dat het nog openligt, maar ik ben meer onder de indruk van de dreiging van Red Bull", zo klinkt het oordeel van de voormalig IndyCar-coureur.

Juan Pablo Montoya sluit zich daarbij aan en wijst op de karakteristieken van de omloop: "Ik zeg al sinds het begin van het weekend dat dit een goed circuit is voor Red Bull. Remmen en tractie zijn hier heel belangrijk en je hebt niet veel snelle bochten." Over Ferrari is de Colombiaan eveneens kritisch gestemd als het gaat om hun werkelijke slagkracht tijdens de voorbereiding. "Ferrari gebruikt vaak te veel vermogen in de vrije trainingen en daarna vallen ze dan terug", aldus Montoya.

Verstappen maakt het verschil

James Hinchcliffe vraagt zich echter openlijk af of de sterke vorm nu aan het totale pakket ligt, of puur te danken is aan de kwaliteiten van de kopman zelf. "We hebben het nu over Red Bull, maar is dit niet gewoon Max? Hij is zo sterk in deze situaties als het gripniveau laag is en je de limiet moet vinden. Daar is hij heel goed in", relativeert de analist.

Juan Pablo Montoya merkt bovendien op dat Verstappen zich uitstekend thuis lijkt te voelen in de RB22: "Ik heb hem niet veel horen klagen, zoals hij normaal wel doet. Max is dus blij, dus het wordt interessant om te zien hoe groot de stap is die ze kunnen zetten." Die positieve houding lijkt er dan ook op te wijzen dat Red Bull Racing een uitstekende basis heeft gelegd met het oog op de kwalificatie.

Mercedes kent gemengde donderdag

George Russell voerde het veld aan in de tweede vrije training door met een ronde van 1:43.347 de snelste tijd van de donderdag op het bord te zetten. Aan de overkant van de Mercedes-garage kende men echter aanzienlijk meer problemen. Alex Brundle zag de monteurs hard werken aan de auto van klassementsleider Kimi Antonelli, die flink wat kostbare rijtijd verloor door een probleem met de hydrauliek: "Mercedes was zoals verwacht erg sterk, vooral met George Russell. Het duurde lang voordat Kimi Antonelli de baan kon oprijden. Ze hadden de hele auto uit elkaar gehaald. Hij had echt een dag vol tegenslagen." Bij Antonelli werd daarnaast uit voorzorg een motor gewisseld, maar omdat deze uit de reeds gebruikte pool komt, levert dit geen gridstraf op.

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