Kimi Antonelli heeft een bijzonder moeizame start gekend van het raceweekend van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De huidige leider in het wereldkampioenschap strandde tijdens de eerste vrije training op het stratencircuit van Bakoe met een hydraulisch defect aan zijn Mercedes. De Duitse renstal besloot vervolgens om de krachtbron uit voorzorg te wisselen, waardoor de vrees voor een nieuwe gridstraf in de titelstrijd direct oplaait.

Het raceweekend in Azerbeidzjan kent dit seizoen een aangepast schema. Vanwege een nationale herdenkingsdag op 27 september, ter nagedachtenis aan het uitbreken van de oorlog in Nagorno-Karabach in 2020, zijn alle sessies een dag naar voren gehaald. De eerste twee oefensessies stonden zodoende al op donderdag op het programma. De derde vrije training en de kwalificatie volgen op vrijdag, waarna de race al op zaterdag om 13:00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

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Moeizame openingsdag voor Antonelli

Antonelli moest donderdag vroegtijdig de strijd staken toen zijn auto er plotseling mee ophield. Na afloop van de trainingen wist de coureur nog niet precies wat er aan de hand was: "Het was een soort compromisdag, omdat we door de problemen veel tijd hebben verloren in VT1 en ook een deel van VT2. Dat is natuurlijk nooit ideaal. Maar over het algemeen voelde de auto tijdens de ronden die ik heb gereden best goed aan. Natuurlijk is er nog veel werk te doen voor morgen", zo legt hij uit.

Na controle in de pitbox bleek al snel dat de motor niet meer bruikbaar was en direct vervangen diende te worden. Antonelli rekent erop dat het team in Brackley de oorzaak weet te achterhalen: "We proberen nog steeds te begrijpen wat de oorzaak ervan was. Het kwam een beetje onverwacht, maar ik weet zeker dat het team er alles aan doet om de oorzaak te achterhalen."

Vrees voor herhaling van gridstraf

De Italiaan kreeg eerder dit jaar tijdens de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza al te maken met een gridstraf voor het overschrijden van de toegestane motoronderdelen. Na deze nieuwe ingreep dreigt wederom een startgridnadeel voor de leider in de titelstrijd, die 292 punten achter zijn naam heeft staan. "We moeten de betreffende unit nu uiteraard uit veiligheidsoverwegingen vervangen. Het zou morgen goed moeten komen", vertelt hij over het sleutelwerk. Gevraagd naar de kans dat hij opnieuw van achteren moet komen, reageert hij afwachtend: "We zullen zien wat er gaat gebeuren. We doen ons best om geen verdere straffen te hoeven incasseren."

Sterke vorm bij Russell en Verstappen

George Russell kende een aanmerkelijk vlottere donderdag in de andere Mercedes en noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training. De Brit staat met 211 punten op de tweede plek in de stand en heeft een achterstand van 81 punten op teamgenoot Antonelli. Russell liet zien dat het met de snelheid van de W17 wel snor zit op het stratencircuit. .

Kort achter Russell mengde ook Max Verstappen zich voorin. De coureur van Red Bull Racing staat zesde in het wereldkampioenschap met 145 punten en testte nieuwe updates op de RB22, die direct vruchten leken af te werpen. "Eigenlijk best een goede dag", klonk het na afloop tevreden bij de Nederlander. "Ik ben best blij met de auto. We konden een paar dingen finetunen en proberen wat meer tijd te vinden en ja, best een goede start voor ons, en de updates werkten zoals verwacht."

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