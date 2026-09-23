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Viaplay

Viaplay gunt Van Koldenhoven rust in Bakoe: Kalff dit weekend pitreporter

Viaplay — Foto: © IMAGO
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Viaplay gunt Van Koldenhoven rust in Bakoe: Kalff dit weekend pitreporter

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Vaste pitreporter Chiel van Koldenhoven ontbreekt komend raceweekend bij de live-uitzendingen van Viaplay tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. De 31-jarige verslaggever slaat na jaren van onafgebroken aanwezigheid voor het eerst een raceweekend over en bekijkt het spektakel vanuit huis, zo meldt De Telegraaf.

De afwezigheid van Van Koldenhoven is in gezamenlijk overleg met de leiding van de streamingdienst besloten met het oog op het drukke najaarsprogramma. De journalist krijgt rust gegund, maar reist volgende week bij de Grand Prix in Maleisië weer gewoon op locatie mee. Het is voor de verslaggever de eerste keer sinds zijn aantreden in 2023 dat hij niet fysiek in de pitstraat aanwezig is; gedurende de seizoenen 2023, 2024 en 2025 miste hij geen enkele Grand Prix.

Allard Kalff

Allard Kalff neemt tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan de microfoon over als pitreporter namens de zender. De ervaren autosportjournalist reist af naar Baku om de interviews in het vierkantje af te nemen en zal daar onder anderen Max Verstappen aan de tand voelen. Kalff is al decennialang een bekend gezicht in de paddock en bekleedde deze functie in het verleden al veelvuldig tijdens de Formule 1-uitzendingen van RTL.

Afwijkend schema

De tijdelijke wissel in de pitstraat valt samen met een afwijkend schema op het Baku City Circuit. De coureurs rijden de eerste vrije trainingen al op donderdag, waarna de kwalificatie op vrijdag volgt en de Grand Prix zelf al op zaterdag wordt verreden. Verstappen jaagt in Azerbeidzjan op zijn eerste Grand Prix-overwinning van het seizoen, nadat hij in de eerste veertien races zes podiumplaatsen en 145 punten verzamelde.

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