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Mekies sat at the Red Bull F1 pit wall talking into Hadjar's ear

Mekies en Hadjar zeer blij met nieuw contract: "Moeilijke periode geweest"

Mekies sat at the Red Bull F1 pit wall talking into Hadjar's ear — Foto: © IMAGO

Mekies en Hadjar zeer blij met nieuw contract: "Moeilijke periode geweest"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Red Bull Racing heeft het contract van Isack Hadjar officieel opengebroken en verlengd tot en met het Formule 1-seizoen van 2027. De Franse coureur blijft daarmee ook volgend jaar de vaste teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Hadjar zelf en zijn teambaas reageren.

De bekendmaking valt samen met de aanloop naar het raceweekend in Azerbeidzjan en de rentree van de Fransman in de paddock van Bakoe, terwijl het stoeltje naast Verstappen in het verleden geregeld aan verandering onderhevig was. Nadat Hadjar de afgelopen drie Grands Prix aan de kant stond met een polsblessure die hij tijdens de zomerstop opliep, is hij nu fit verklaard om voor het eerst sinds juli weer te racen. Liam Lawson, die tijdens de wedstrijden in Zandvoort, Monza en Madrid als invaller optrad, keert hierdoor per direct terug naar zusterteam Racing Bulls.

Snelle aanpassing

Teambaas Laurent Mekies legt uit dat de leiding van de Oostenrijkse renstal niet lang hoefde te twijfelen over de contractverlenging. De jonge coureur stroomde dit jaar door na een leerseizoen bij het zusterteam en wist direct te overtuigen. "Sinds hij aan het begin van het jaar bij ons kwam, is hij fantastisch geweest op en naast de baan, vooral als je bedenkt dat dit pas zijn tweede Formule 1-seizoen is, wat het verlengen van zijn contract een gemakkelijke beslissing maakte", aldus Mekies. De teamchef memoreert daarbij de manier waarop Hadjar zich vanaf de seizoensopener in Australië staande hield binnen het topteam. "Je kon vanaf dat eerste weekend in Melbourne al zien dat hij met opmerkelijke kalmte met de stap omhoog omging en zijn plaats in dit stoeltje had verdiend", vertelt de teambaas. Hadjar onderstreepte die vorm eerder dit seizoen met een podiumplek in Monaco, waar hij als derde over de streep kwam, en verzamelde 71 WK-punten voor het moment van zijn blessure.

Rust en continuïteit

Mekies benadrukt dat de nieuwe verbintenis Hadjar rugdekking moet geven na een fysiek lastige periode. Waar Red Bull in voorgaande seizoenen geregeld van rijders wisselde met mannen als Sergio Pérez en Lawson, kiest de teamleiding nu bewust voor stabiliteit. "De periode sinds zijn blessure is een moeilijke geweest voor Isack, maar deze verlenging is een bewijs van hoeveel vertrouwen we in hem hebben en we kunnen niet wachten om hem weer op het circuit te zien", stelt Mekies vast.

Reactie Hadjar

Hadjar laat weten bijzonder verheugd te zijn met het bekrachtigde vertrouwen vanuit zowel de teamleiding als het personeel in de fabriek: "Vanaf het moment dat ik tekende, stelde ik me ten doel om me volledig aan het team te wijden, en met de steun van Laurent en iedereen in Milton Keynes heb ik het vertrouwen dat ze in mij hadden kunnen waarmaken." Met de zekerheid van een langer verblijf richt Hadjar de blik volledig op zijn verdere groei en de samenwerking met Verstappen. "Ik ben constant op zoek om te luisteren, te leren en mezelf elke dag verder te pushen, wat me alleen maar enthousiaster maakt over wat er te wachten staat."

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