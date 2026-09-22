Red Bull geeft Verstappen gelijk over RB22: 'Oplossing pas in 2027'
Red Bull geeft Verstappen gelijk over RB22: 'Oplossing pas in 2027'Maak ons je Google-favoriet
Red Bull heeft toegegeven dat Max Verstappen het bij het rechte eind heeft wat betreft een fundamenteel en hardnekkig prestatieprobleem van de RB22. Een snelle oplossing ligt echter niet bepaald in het verschiet.
De Oostenrijkse renstal heeft voorlopig geen pasklare oplossing voor de prestatievermindering waar de viervoudig wereldkampioen al het hele seizoen over klaagt, waardoor het euvel naar verwachting doortrekt tot 2027.De frustraties bij Verstappen liepen de afgelopen maanden dan ook flink op door het grillige gedrag van de bolide. Na een spin tijdens de kwalificatie in Hongarije gaf de Limburger al aan dat zijn wagen 'degradeerde' naarmate een sessie vorderde. Op Monza noemde hij de RB22 tijdens de kwalificatiesessie zelfs 'een auto van papier' met een onbestuurbare achteras. Het mankement blijkt niet in de reguliere bandenslijtage te zitten, maar in een dieper gelegen technisch probleem dat tijdens runs optreedt en kostbare rondetijd kost.
Mekies bevestigt gelijk
Laurent Mekies steekt niet onder stoelen of banken dat de kritiek van de Nederlander volkomen gegrond is. De teambaas legt uit dat de situatie het team flinke hoofdbrekens bezorgt. "Ik denk niet dat we gaan uitleggen wat het is en hoe we het gaan oplossen. Maar ik denk dat Max gelijk heeft als hij zegt dat er sprake is van een element van prestatievermindering van de auto dat optreedt tijdens een sessie en gedurende een race", geeft Mekies openlijk toe. De Fransman benadrukt daarbij dat de fabriek in Milton Keynes al geruime tijd naar antwoorden zoekt. "Hij heeft ook gelijk als hij zegt dat het geen nieuw probleem is. We slapen er niet van. We hebben geprobeerd dat op verschillende manieren aan te pakken. Ik beschouw het als een complex probleem. Anders zouden we wel tot de kern doordringen. Maar iedereen is er heel constructief over en we proberen stap voor stap kleine stappen te zetten om er uiteindelijk achter te komen."
Geen snelle oplossing
Mekies waarschuwt direct dat men op de korte termijn geen wonderen moet verwachten, aangezien het euvel diep in het ontwerp van de auto verankerd zit. "We hebben dit weekend [in Madrid] een paar positieve stappen gezet in dat opzicht. Het zal nooit het complete plaatje zijn, maar we hebben zeker, door pijn heen, vooruitgang geboekt in ons begrip. We hebben nog niet alle oplossingen op de auto, maar ik vertrouw erop dat we op de goede weg zijn. Het zal niet snel gaan, dus het is iets dat ons waarschijnlijk tot in het volgende jaar bezig zal houden."
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