Red Bull heeft openlijk toegegeven dat Max Verstappen al meerdere seizoenen te kampen heeft met een hardnekkig en mysterieus probleem rondom zogeheten 'car degradation' aan de achteras van de auto. Teambaas Laurent Mekies bevestigt dat het fenomeen, waarbij de RB22 gedurende een sessie of race consistent aan racepace en balans inboet, dit seizoen niet meer volledig kan worden verholpen en pas in 2027 definitief opgelost kan zijn.

De frustratie over het prestatieverval bereikte eerder deze maand een kookpunt tijdens de kwalificatie op Monza. Verstappen uitte daar felle kritiek op de wagen en gaf ruiterlijk toe dit racejaar geen rol van betekenis te spelen in de titelstrijd in de Formule 1. Het feit dat de achteras juist tijdens langere runs en opeenvolgende ronden wegzakt, is iets waar de Nederlander intern al jarenlang over klaagt bij zijn engineers, ondanks dat de huidige auto onder een compleet nieuw technisch reglement is ontworpen. Mekies erkent nu dat Verstappen al die tijd gelijk had.

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Mekies erkent jarenlange klachten Verstappen

Mekies windt er geen doekjes om en stelt dat de klachten van de viervoudig wereldkampioen volkomen terecht zijn. "Ik denk niet dat we gaan uitleggen wat het is en hoe we het gaan oplossen", reageert de Franse teambaas tegenover Autosport. "Maar ik denk dat Max gelijk heeft als hij zegt dat er sprake is van een zekere degradatie van de autoprestaties die optreedt tijdens een sessie en een race."

De leidinggevende benadrukt dat de technische staf al geruime tijd naar antwoorden zoekt, maar dat de materie uitzonderlijk taai blijkt. "Hij heeft ook gelijk als hij zegt dat dit geen nieuw probleem is. We slapen er niet van. We hebben geprobeerd dit op verschillende manieren aan te pakken. Ik beschouw het als een complex probleem. Anders zouden we er wel achter zijn gekomen. Maar iedereen is er heel constructief over en we proberen kleine stapjes te zetten om er uiteindelijk achter te komen", zo verklaart Mekies.

Red Bull doet er alles aan probleem op te lossen

Mekies legt uit dat een snelle ommekeer er dit racejaar simpelweg niet in zit door de strikte financiële en technische kaders in de sport. De combinatie van het budgetplafond, de fysieke limieten van het huidige chassis en de noodzaak om de ontwikkelingsfocus al vroeg te verleggen naar het project voor 2027 zorgt ervoor dat grote constructiewijzigingen op de plank blijven liggen.

"Ik ga hier geen verdere details geven", vervolgt Mekies over de impact op de wagen. "Maar zoals ik al zei, het klopt dat er aspecten zijn van de autoprestaties die soms niet op het optimale niveau blijven. En dat kost serieuze rondetijd. Dus het is iets waar we bovenop moeten zien te komen. Het lijdt geen twijfel dat we iedereen eraan hebben werken om dat voor de toekomst te verbeteren."

Verstappen zag vooruitgang tijdens Spaanse GP

Verstappen en zijn formatie zagen direct na Monza overigens wel een klein lichtpuntje tijdens de Spanish GP. Op het nieuwe stratencircuit Madring in Madrid paste het team namelijk diverse lessen toe die tijdens het moeizame Italiaanse weekend waren geleerd, waardoor de plotselinge degradatie van de achteras zich op het Spaanse asfalt minder hevig liet gelden.

Probleem zal blijven bestaan tot 2027

Mekies wijst er echter op dat dergelijke ingrepen slechts pleisters op de wonde zijn voor de rest van de huidige cyclus. "We hebben dat weekend een paar positieve stappen in die richting gezet. Het zal nooit het volledige plaatje zijn, maar we hebben zeker, door pijn heen, vooruitgang geboekt in ons begrip. We hebben nog niet alle oplossingen op de auto, maar ik vertrouw erop dat we op de goede weg zijn. Het zal niet snel gaan, dus het is iets dat ons waarschijnlijk tot volgend jaar zal bezighouden."

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