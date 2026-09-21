Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen heeft zijn vizier gericht op de meest prestigieuze langeafstandsraces ter wereld, mits de F1-kalender dat toelaat. Na zijn eerdere deelname aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring wil de Red Bull Racing-coureur niet alleen terugkeren naar de Nürburgring Nordschleife, maar ook aan de start verschijnen van de 24-uursraces op Le Mans en Daytona.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd