VIDEO | Max Verstappen lijkt nieuwe Nürburgring-poging te bevestigen
VIDEO | Max Verstappen lijkt nieuwe Nürburgring-poging te bevestigenMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft zijn vizier gericht op de meest prestigieuze langeafstandsraces ter wereld, mits de F1-kalender dat toelaat. Na zijn eerdere deelname aan de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring wil de Red Bull Racing-coureur niet alleen terugkeren naar de Nürburgring Nordschleife, maar ook aan de start verschijnen van de 24-uursraces op Le Mans en Daytona.
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