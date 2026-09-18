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Verstappen during FP1 at Madring

F1-rechtszaak uitgelegd: dit is waarom aanpassingen aan de Madring lastig worden

Verstappen during FP1 at Madring — Foto: © IMAGO

F1-rechtszaak uitgelegd: dit is waarom aanpassingen aan de Madring lastig worden

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De Madring lijkt richting het Formule 1-seizoen van 2027 tegen fikse juridische problemen aan te lopen. Er woedt namelijk een hoogoplopende rechtszaak over het intellectueel eigendom van de baan. Dromo Circuit Design en Tilke Engineers & Architects zijn in een felle strijd verwikkeld over de auteursrechten en het ongeoorloofde gebruik van de originele ontwerpbestanden. Om meer inhaalmogelijkheden te creëren, wil men de baan van de Grand Prix van Spanje aanpassen, maar wie gaat daar eigenlijk over?

De koningsklasse maakte in januari 2024 bekend dat de Spaanse Grote Prijs zou verhuizen naar het hybridecircuit rondom het beursterrein van IFEMA in Madrid. De organisatie van de race schakelde in eerste instantie ontwerpbureau Dromo in om de lay-out te tekenen, maar die samenwerking werd halverwege het ontwikkelingsproces plotseling beëindigd. Vervolgens werd Tilke aangesteld om de bouw en de afronding van het project voor zijn rekening te nemen. Dat zorgde meteen voor grote spanningen tussen de twee ontwerpers.

Dromo en Tilke botsen over intellectueel eigendom

Jarno Zaffelli, de oprichter van het Italiaanse Dromo en de man die eerder verantwoordelijk was voor de vernieuwde kombochten op Circuit Zandvoort, stelt dat Tilke de baan helemaal niet zelfstandig heeft herontworpen. Volgens hem heeft het Duitse ontwerpbureau namelijk zonder toestemming gebruikgemaakt van de projectbestanden, modellen en ingenieursberekeningen van Dromo om het circuit af te bouwen. De verhoudingen kwamen daardoor dermate op scherp te staan dat Zaffelli tijdens het officiële openingsweekend van het circuit in Madrid niet welkom was.

De ruzie draait onder andere om bocht twaalf, die door het leven gaat als La Monumental. Deze kombocht heeft een lengte van meer dan een halve kilometer, kent een maximale hellingshoek van 24 procent en geldt als het absolute paradepaardje van de Madring. Dromo houdt vol dat deze bocht volledig gebaseerd is op hun eigen wiskundige modellen en ontwerpen. Tilke brengt daar tegenin dat de mogelijkheden om te herontwerpen zeer beperkt waren door de eisen die de FIA hanteert voor Grade 1-circuits, en door het gebrek aan ruimte en tijd.

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De rechtbank in Keulen heeft inmiddels een onafhankelijke IT-forensisch expert ingeschakeld om de digitale systemen van Tilke door te lichten. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de oorspronkelijke projectbestanden en computermodellen van Dromo inderdaad in de archieven van Tilke stonden. Die ontdekking versterkt de positie van de Italianen aanzienlijk, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het eigendomsrecht van het hele circuitontwerp hevig ter discussie staat.

De lopende zaak had geen directe gevolgen op de eerste editie van de Formule 1 op de Madring afgelopen weekend, maar het conflict hangt wel als een donkere wolk boven de toekomst van de race. Mocht blijken dat ze inderdaad bochten willen aanpassen voor 2027 om meer inhaalmogelijkheden te creëren, dan is het nog maar de vraag of die plannen zomaar worden uitgevoerd. Zolang de rechter geen definitieve knoop heeft doorgehakt over wie het intellectueel eigendom bezit, kan het zijn dat er op basis van de betwiste ontwerpen geen aanpassingen gedaan mogen worden.

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