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Hamilton, Verstappen, socials

Nieuwe beelden van clash Verstappen: duwde Hamilton hem inderdaad van de baan?

Hamilton, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO
7 reacties

Nieuwe beelden van clash Verstappen: duwde Hamilton hem inderdaad van de baan?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen moest in de openingsfase van de F1 Grand Prix van Spanje twee posities teruggeven om weer achter Lewis Hamilton te komen. Hij had de eerste chicane van de Madring afgestoken om de Brit te ontwijken en kreeg vervolgens opdracht van race-engineer Gianpiero Lambiase om weer achter de Ferrari aan te sluiten. Beelden vanuit een andere hoek bieden mogelijk een nieuw perspectief rondom de clash tussen de Red Bull Racing-coureur en Hamilton.

Verstappen had zich als derde gekwalificeerd in de Spaanse hoofdstad en deelde de tweede startrij met Hamilton. De laatstgenoemde kwam iets beter weg en lag voor de Limburger in de remzone voor de eerste bocht. Hamilton nam echter een lijn die Verstappen deed besluiten om de tweede bocht af te snijden en op die manier kwam hij voor de Ferrari terecht. Hij haalde meteen daarna ook Andrea Kimi Antonelli in. Toen 'GP' hem de opdracht gaf om de plek terug te geven aan Hamilton om een straf te vermijden, reageerde zijn coureur woest op de boardradio: "Maat, waar de f*ck hebben jullie het over? Hij [Hamilton] was anders tegen me aan gebeukt!"

Nieuwe beelden van clash tussen Verstappen en Hamilton

Uiteindelijk besloot Verstappen zich alsnog aan het bevel van Red Bull te houden, waardoor hij terugzakte van de tweede naar de vierde stek. Meteen kwam het bericht van de stewards door dat ze de viervoudig wereldkampioen zouden onderzoeken vanwege het overschrijden van de track limits en er voordeel uit halen. Verstappen ging al snel terug voorbij aan Hamilton, aangezien de remmen van de Ferrari het begaven.

De F1 Paddock Club, de officiële VIP-hospitality van de koningsklasse van de autosport, heeft nieuwe beelden van de start gedeeld. Daarop is goed te zien wat er precies tussen Verstappen en Hamilton gebeurde. De Ferrari klapte over de kerbs en had daardoor veel onderstuur, terwijl de Red Bull aan de buitenkant zat. De comments onder de beelden zijn duidelijk. "Vanuit deze hoek... Max had gelijk!", werd er gereageerd. "Max had de positie niet terug hoeven geven" en "Hij had misschien wel gewonnen, als hij die plekken niet onterecht terug had moeten geven", klinkt het verder. En "Hamiltons auto was aan het stuiteren, Max moest hem wel ontwijken".

Vind jij het terecht dat Verstappen de plek terug moest geven aan Hamilton?

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Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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