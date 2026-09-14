Madring F1-circuit lijkt wel door AI-ontworpen | GPFans Raceteam

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering blikken we uitgebreid terug op de Grand Prix van Spanje op het gloednieuwe circuit in Madrid. Na de race was er onder veel fans behoorlijk wat kritiek op het circuit, zag Lando Norris de overwinning uit zijn handen glippen en George Russell die de hoop op de wereldtitel lijkt te hebben opgegeven. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever Brian van Hinthum.

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