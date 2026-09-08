De opmerkelijke situatie rondom de krachtbron van Red Bull Racing zorgt voor gefronste wenkbrauwen in de paddock. Hoewel de formatie op de rechte stukken duidelijk topsnelheid tekortkomt ten opzichte van de concurrentie, mag het team van Max Verstappen de verbrandingsmotor als enige fabrikant niet van updates voorzien. De autosportbond heeft immers geoordeeld dat de Oostenrijkse renstal de krachtigste traditionele verbrandingsmotor van het veld heeft gebouwd, waardoor rivalen wél ontwikkelingsruimte krijgen toegewezen.

De situatie leidt tot grote verbazing binnen het team. Verstappen reageerde al sarcastisch op de uitkomst van de metingen en begrijpt er niets van, terwijl de renstal eerder al cynisch op social media van zich liet horen. In de nieuwste aflevering van de podcast GPFans Raceteam trapt presentator Remy Ramjiawan de discussie af over deze paradoxale regelgeving: "Red Bull kwam topsnelheid te kort. Je zou zeggen, update die motor dan even. Mercedes, Ferrari, Audi en Honda mogen dat ook. Maar dat mag Red Bull natuurlijk niet, want volgens de FIA hebben ze de beste verbrandingsmotor. Verstappen reageerde daar sarcastisch op. Hij snapt er niets van. Hoe kijk jij naar dat ADUO-systeem?"

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Scheve verhouding tussen batterij en verbrandingsmotor

Paddockverslaggever Jan Bolscher laat vervolgens geen spaan heel van het systeem, dat voluit Additional Development and Upgrade Opportunities heet. Volgens hem slaat de opzet de plank volledig mis doordat er uitsluitend naar de traditionele motor wordt gekeken en niet naar de hybride componenten. "Ik vind het tenenkrommend slecht bedacht. Het klopt van geen kant", steekt de journalist van wal. "Dat Red Bull de beste verbrandingsmotor heeft, dat geloof ik wel. Wij hebben die data niet die de FIA wel heeft. Dat is heus niet uit de duim gezogen. Maar de verdeling tussen verbrandingsmotor en batterij dit jaar, is bijna 50/50. De batterij is dus ook enorm belangrijk. En het is heel duidelijk dat Mercedes en Ferrari daarin een veel beter pakket hebben dan Red Bull."

Bolscher legt uit dat de autosportfederatie het mechanisme juist in het leven heeft geroepen om langdurige dominantie in de sport te voorkomen, maar vreest dat het averechts uitpakt. "De FIA heeft dit bedacht omdat ze willen dat de motoren bij elkaar in de buurt blijven liggen. Ze willen niet dat er net zoals in 2014 door Mercedes, jarenlang door één team gedomineerd wordt. Maar dat krijg je nu juist", zo legt de verslaggever uit. "Want Mercedes mag hun zwakke plek, de verbrandingsmotor, aanpassen omdat die minder goed is dan de verbrandingsmotor van Red Bull. Maar ze hebben ook al de beste batterij. Dus straks hebben ze de beste batterij en een net zo goede of zelfs betere verbrandingsmotor dan Red Bull en rijden ze alleen maar verder weg. Dus ik snap het niet. Onbegrijpelijk."

Kritiek op klagend Red Bull

Hoewel Ramjiawan de technische lezing van zijn collega grotendeels onderschrijft, plaatst de presentator ook een kritische kanttekening bij de klaagzang vanuit het kamp van Red Bull. De renstallen hebben de invoering van deze regels immers destijds zelf goedgekeurd tijdens het overleg over het huidige motorreglement.

"Het systeem is gemaakt om de beste motor niet te ver te laten weglopen", relativeert Ramjiawan het besluit van de autosportbond. "Ik ben het voor een groot deel met je eens, maar de teams zijn een paar jaar geleden zelf akkoord gegaan met dit ADUO-systeem. Ik snap dat het vervelend is als je nu de beste motor hebt gebouwd, maar Red Bull is zelf akkoord gegaan. Dan vind ik het niet zo sterk als ze daarover klagen."

Bekijk de volledige afleving van GPFans Raceteam hieronder.

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