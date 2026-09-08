Oorzaak crash Leclerc ontdekt: ‘Ja, hoe ga je dat uitleggen?’ | GPFans Raceteam
Oorzaak crash Leclerc ontdekt: ‘Ja, hoe ga je dat uitleggen?’ | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Remy Ramjiawan en paddockverslaggever Jan Bolscher.
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