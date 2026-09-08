Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone is maandag urenlang vastgehouden op de luchthaven nabij Lissabon. De 95-jarige Brit was met een privéjet vanuit het Zwitserse Saanen naar Portugal gevlogen, waar douane- en politieagenten op vliegveld Tires Aerodrome in Cascais stuitten op een jachtgeweer in zijn bezit. Doordat Ecclestone niet over de vereiste vergunningen en papieren beschikte, mocht hij de luchthaven niet zomaar verlaten.

De controle bij aankomst leek in eerste instantie zonder problemen te verlopen, totdat agenten besloten de bagage aan een nadere inspectie te onderwerpen. Ecclestone had het jachtgeweer meegenomen met het plan om in Portugal te gaan kleiduivenschieten. Toen de douane hem om de bijbehorende vergunning vroeg, bleek echter dat de benodigde zogeheten 'blue book'-documentatie ontbrak.

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Ecclestone verklaart gang van zaken

De situatie liep vervolgens snel op toen de autoriteiten formeel vroegen naar de ontbrekende papieren. In gesprek met Daily Mail Sport doet Ecclestone zijn verhaal over wat er precies gebeurde tijdens de controle: "We gingen bij aankomst door de douane – ik ken de mensen daar – en alles was in orde. Geen problemen. Maar daarna vroeg een agent of hij de tas mocht doorzoeken."

De voormalig eigenaar van de koningsklasse van de autosport kon de douaniers niet de gevraagde bewijsstukken overhandigen en kwam met een opmerkelijk antwoord op de proppen. "Ze vroegen of ik de vereiste papieren bij me had en ik vertelde ze dat ik nooit met zulke documenten reis, eigenlijk met geen enkel document. Ze zeiden dat ze me zouden arresteren, maar na wat uren leek te duren, hebben we het opgelost. Het is een aaneenschakeling van ergernissen geweest", aldus de Brit.

Niet het eerste wapenincident voor oud-F1-baas

Het voorval op de Portugese luchthaven kon na enkele uren worden opgelost met de lokale autoriteiten, waarna de administratieve afhandeling werd afgerond. Het is overigens niet de eerste keer dat Ecclestone op een vliegveld in de problemen komt vanwege een vuurwapen aan boord van zijn vliegtuig.

In mei 2022 werd de voormalige Formule 1-baas namelijk al eens aangehouden op Viracopos Airport in het Braziliaanse Campinas. Destijds trof de lokale politie een illegaal .32-kaliber vuurwapen aan in zijn bagage, net op het moment dat hij op het punt stond aan boord van een privéjet naar Zwitserland te stappen. Ecclestone verklaarde destijds dat hij niet wist dat het pistool in zijn koffer zat. Na het betalen van een borgsom werd hij destijds weer op vrije voeten gesteld, waarbij het wapen door de autoriteiten in beslag werd genomen.

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