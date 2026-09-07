Red Bull Racing heeft bevestigd dat Isack Hadjar aankomend weekend de F1 Grand Prix van Spanje aan zich voorbij moet laten gaan. De Frans-Algerijnse coureur herstelt nog altijd van een polsblessure. Omdat hij nog niet fit genoeg is om te racen, zal Liam Lawson voor de derde keer op rij de honneurs waarnemen naast Max Verstappen, terwijl Yuki Tsunoda weer bij zusterteam Racing Bulls instapt.

De kwetsuur aan het gewricht liep Hadjar op tijdens de zomerstop, naar verluidt tijdens een bokstraining. "Dit besluit is genomen aangezien Isacks herstel positief blijft vorderen", heeft de Oostenrijkse renstal zojuist in een verklaring laten weten. "Hoewel hij nog niet klaar is om terug te keren in de cockpit, zal hij in Madrid zijn om het team te steunen", zo werd toegevoegd. Teambaas Laurent Mekies heeft bovendien benadrukt dat er geen risico's worden genomen en Hadjar pas weer instapt als hij de volle honderd procent fit is. De verwachting is momenteel dat de rentree mogelijk eind september in Bakoe zal plaatsvinden, al blijft het afwachten.

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Lawson kende wisselvallige invalbeurten in Zandvoort en Monza

Voor Lawson betekent dit dat hij na de raceweekenden op Zandvoort en Monza opnieuw mag instappen. Tijdens de Dutch Grand Prix kende de Nieuw-Zeelander een sterke terugkeer voor het hoofdteam door als zevende te finishen en direct zes WK-punten te scoren. Op het circuit van Monza verliep het echter een stuk moeizamer. Vanwege een gridstraf voor het wisselen van motoronderdelen, die hij overnam uit de allocatie van Hadjar, moest hij achteraan starten. Een touché met Nico Hülkenberg na de staande herstart resulteerde in schade aan de voorvleugel en een extra pitstop, waardoor hij de race uiteindelijk als veertiende afsloot.

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Nieuw stratencircuit in Madrid vormt het decor

Het evenement in Spanje, dat aankomend weekend plaatsvindt als de derde Grand Prix van een tripleheader, markeert een historisch moment voor de koningsklasse. De Formule 1 is namelijk verhuisd van Barcelona naar een gloednieuw stratencircuit in Madrid, genaamd de Madring. Het ruim vijf kilometer lange circuit rondom het IFEMA-complex telt 22 bochten, waarbij bocht twaalf opvalt door een spectaculaire verkanting van 24 procent. Eén van de redenen dat Hadjar langs de zijlijn blijft staan, is omdat de Madring naar verwachting een ontzettend lastig circuit is met relatief veel stuurinput per ronde. Kansen op crashes zijn groot - zo had een officiële FIA Formule 3 test een aantal weken terug maar liefst negentien rode vlag-situaties - en dat kan Hadjar zich niet veroorloven in zijn herstel.

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