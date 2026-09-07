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Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen, Generic, ItalianGP, 2026

Verstappen zocht na race in Monza direct 'papa' Antonelli op

Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen, Generic, ItalianGP, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen zocht na race in Monza direct 'papa' Antonelli op

Redactie
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Kimi Antonelli wist zondag in Monza vriend en vijand te verbazen en reed vanaf P19 naar de zege. Toch gebeurde dat niet zomaar, want Antonelli knokte ook nog met teamgenoot George Russell, die als tweede eindigde. Ook Max Verstappen was blij voor de klassementsleider en sprong de vader van de Mercedes-coureur na afloop dan ook in de armen.

Antonelli lijkt in zijn tweede jaar in de koningsklasse op weg te zijn naar de wereldtitel. In het eerste jaar na het grondeffecttijdperk heeft Mercedes de snelste wagen weten te bouwen, maar daar waar iedereen van tevoren dacht dat Russell er met de titel vandoor zou gaan, lijkt Antonelli nu vooral de vruchten ervan te plukken.

Verstappen springt 'papa' Antonelli in de armen

De jongeling heeft weinig vijanden binnen de paddock en één van zijn grootste vrienden is Verstappen. De Nederlander stelde eerder al dat Antonelli simpelweg levert met een snelle wagen en dat is precies wat je moet doen om kampioen te worden. Dat Verstappen ook onderdeel is van 'Team Antonelli' bleek na de race in Monza wel, toen de Nederlander de vader van de jongeling in de armen sprong na de thuiszege van zijn zoon

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