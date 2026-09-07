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Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen prijst heldhaftige Hartog: "Daar heb ik heel veel respect voor"

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Verstappen prijst heldhaftige Hartog: "Daar heb ik heel veel respect voor"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Loek Hartog heeft een heldendaad verricht door collega Ollie Millroy uit de brandende auto te halen in China. Het moment kan op veel lof rekenen in de autosportwereld en ook Max Verstappen heeft veel respect voor de daad van Hartog.

Millroy crashte afgelopen zaterdag tijdens het Xiaomi China GT Championship op het circuit in Shanghai. Daar waar de marshals en de race-organisatie nauwelijks actie ondernamen, was het juist Hartog, die zelf ook aan het racen was, die besloot om zijn wagen stil te zetten om zijn collega eruit te slepen. Dat ging overigens met succes en Millroy was later op de socials ook dankbaar voor de actie van Hartog, waardoor zijn leven werd gered.

Lof vanuit Verstappen voor actie Hartog

Ook Verstappen heeft het moment meegekregen. Voor de camera van Viaplay volgt er dan ook niets minder dan lof voor de actie van zijn landgenoot. "Het was ongelooflijk. Hij deed geweldig werk. Ik heb daar enorm respect voor", zo opent de viervoudig wereldkampioen. Verstappen wijst dan ook naar een heldendaad: "Hij zou het zonder hem niet hebben overleefd. Het was echt een prachtig moment."

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