Mekies ziet vooruitgang na podiumplaats Verstappen: "Ferrari en McLaren op eigen kracht verslagen"
Mekies ziet vooruitgang na podiumplaats Verstappen: "Ferrari en McLaren op eigen kracht verslagen"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Oracle Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft zijn renstal een belangrijke stap gezet tijdens de Grand Prix van Italië. De Fransman stelt dat de snelheid van de RB22-bolide beter was dan in de voorgaande raceweekenden en dat het behaalde podium een opsteker is. Dat laat de opvolger van Christian Horner weten in een terugblik op de race in Monza.
Hoewel de formatie uit Milton Keynes dit seizoen worstelt met de balans van de auto, wist Max Verstappen op het Italiaanse circuit beslag te leggen op de derde plaats. De viervoudig wereldkampioen moest enkel de Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell voor zich dulden. Mekies, die sinds juli vorig jaar de leiding heeft over het team, is optimistisch over de getoonde vooruitgang.
Racesnelheid stap in de goede richting
De teambaas benadrukt dat de concurrentie op eigen kracht is verslagen. "Een verdiend podium voor Max en het hele team", zo analyseert de topman de prestatie. "Mercedes was iets te snel voor ons, maar we waren sterk genoeg om Ferrari en McLaren op eigen kracht te verslaan. Het was waarschijnlijk onze beste racesnelheid, als je het vergelijkt met de voorbije weekenden, en een stap in de goede richting", aldus Mekies.
Ondanks de positieve signalen stipten zowel de coureur als de teambaas aan dat er nog de nodige verbeterpunten zijn. De renstal is nog altijd op zoek naar meer prestaties uit de Red Bull Ford-krachtbron en het chassis. "We zullen pas tevreden zijn als we die ultieme snelheid hebben gevonden. Het is duidelijk dat we nog een aantal uitdagingen moeten overwinnen, en zodra we die volledig begrijpen en oplossen, kan dat ons mogelijk nog meer performance opleveren", verklaart de CEO van het team.
Complimenten voor optreden Verstappen
Daarnaast heeft de Fransman genoten van het optreden van zijn stercoureur, die onlangs zijn contract verlengde tot eind 2030. "Max was vandaag ongelooflijk op de baan. Hij maakte meerdere zeer spectaculaire inhaalacties en verdedigende manoeuvres en koos voor een agressieve strategie die ons naar het podium heeft gebracht", prijst Mekies de 28-jarige Nederlander. Het team richt de blik nu direct op de volgende wedstrijd op de kalender. "We nemen de verbeterde snelheid en de vele lessen uit Monza mee en kijken uit naar het volledig nieuwe circuit van Madrid, waar we komend weekend zullen racen", besluit de teambaas.
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